Підозрюваний намагався знищити докази, зброю досі шукають: нові деталі справи про вбивства Парубія

Прокуратура Львівщини перекваліфікувала справу про вбивство Андрія Парубія на злочин проти державного діяча з можливим довічним ув’язненням. Відомо, що зброю, з якої зробили вісім пострілів, досі не знайдено, а підозрюваний після злочину намагався приховати сліди: виїхав у ліс, спалив одяг, розібрав велосипед і намагався його втопити, але безрезультатно.

За даними ТСН, підозрюваний, 52-річний львів’янин, визнав свою провину. Він пояснив, що вбивство Парубія було "помстою українській владі" за загиблого безвісти сина, який воював у розвідці 93-ї окремої механізованої бригади "Холодний Яр". Ба більше, чоловік категорично спростував будь-які зв’язки або тиск з боку російських спецслужб.

Судове засідання відбулося під посиленою охороною. Підозрюваний заявив, що йому було байдуже, кого вбивати, а Парубія він обрав лише через те, що знав його адресу.

Також Галицький районний суд Львова визначив підозрюваному запобіжний захід — два місяці тримання під вартою без можливості внесення застави.

Серед іншого, керівник Львівської обласної прокуратури Микола Мерет повідомив журналістам, що зброя, з якої було здійснено вісім пострілів, досі не знайдена. Спершу чоловіка звинувачували за статтею про умисне вбивство, що передбачає до 15 років тюрми, але після перекваліфікації йому загрожує довічне ув’язнення.

"Після скоєння злочину підозрюваний намагався приховати сліди: він виїхав у ліс, спалив одяг, розібрав велосипед, на якому пересувався Львовом, і намагався його втопити, але спроба була невдалою", — уточнив Микола Мерет.

ТСН також зв’язалася з першою дружиною підозрюваного. Жінка, мати їхнього сина, який зник безвісти під час бойових дій у 2023 році, дізналася про вчинок колишнього лише сьогодні, переглянувши кадри із судового засідання.

"Приголомшена жінка сказала — те, що скоїв її колишній дізналася тільки сьогодні, коли побачила кадри із зали суду. Попросила паузу перевести дух, але на зв’язок так і не вийшла", — йдеться в матеріалі.

Нагадаємо, на своїй сторінці у Facebook мати військового повідомила, що батько Михайла-Віктора не брав участі у його вихованні. Вона пояснила, що вони розійшлися у 1998 році, а офіційно розлучилися у 2000-му, і всю турботу про сина взяла на себе. За словами воєнного кореспондента Андрія Цаплієнка, підозрюваний у вбивстві Андрія Парубія намагається прикрити свої дії історією про загиблого сина. Кореспондент вважає, що ця версія виглядає як заздалегідь підготовлена легенда, нібито створена російськими спецслужбами на випадок затримання нападника.

Окрім цього, правоохоронці не виявили спільників підозрюваного у вбивстві Андрія Парубія на території України. За інформацією поліції, після скоєння злочину чоловік очікував на вказівки від свого куратора щодо можливого виїзду за кордон.