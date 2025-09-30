Справу про вбивство Андрія Парубія засекретили: рішення суду зникли з відкритих реєстрів, — ЗМІ

З відкритого доступу в мережі зникли матеріали, що стосуються вбивства колишнього голови Верховної Ради, народного депутата Андрія Парубія. ЗМІ повідомляють, що доступ до документів засекретило слідство.

Про те, що Галицький районний суд Львова видалив рішення у справі про вбивство Андрія Парубія з єдиного державного реєстру, пишуть 30 вересня "Українські новини". За словами журналістів, з судового реєстру видалено рішення, які раніше були відкритими для перегляду.

В єдиному судовому реєстрі немає матеріалів по справі про вбивство Андрія Парубія Фото: скриншот

Про те, що слідство закрило доступ до матеріалів справи про вбивство Андрія Парубія в судовому реєстрі, 11 вересня писало також видання "Главком".

На запит за кримінальним провадженням № 12025140000001011 чи у справі № 461/7152/25 на сайтах "Опендатабот" і "Єдиний державний реєстр судових рішень" не знаходяться жодні матеріали.

Матеріали кримінального провадження щодо вбивства Парубія недоступні на "Опендатабот" Фото: Скриншот

Справа про вбивство Андрія Парубія: що відомо

Колишнього голову Верховної Ради Андрія Парубія вбили у Львові 30 серпня 2025 року.

Затриманий наступного дня на території Хмельницької області 52-річний підозрюваний у вбивстві Андрія Парубія в залі суду 2 вересня зізнався у скоєному та заявив, що це було "особистою помстою українській владі".

Оприлюднені на сайті Єдиного державного реєстру судових рішень дані свідчили, що у квартирі підозрюваного знайшли значок "За взятие Будапешта" і 33 ордени та медалі СРСР.

Журналісти "Телебачення Торонто" в опублікованому 7 вересня розслідуванні розповіли, що підозрюваний у вбивстві Парубія 52-річний львів'янин Михайло Сцельніков ненавидів українську владу, виправдовував Росію та Йосипа Сталіна.