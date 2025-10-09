Справа Тищенка: нардепу пом'якшили запобіжний захід

У Шевченківському райсуді Дніпра 9 жовтня відбулося засідання у справі народного депутата України Миколи Тищенка та експоліцейського Богдана Писаренка.

Фігурантам, яких обвинувачують у незаконному позбавленні волі колишнього бійця спецпідрозділу "Kraken" Головного управління розвідки Міноборони Дмитра Мазохи, суд змінив обом запобіжний захід із нічного домашнього арешту на особисте зобов'язання строком на два місяці, до 9 грудня, повідомляє "Суспільне".

Тищенко та Писаренко приєдналися до засідання онлайн.

Фігуранти справи були присутні на засіданні суду онлайн Фото: Суспільне

За інформацією журналістів, на засіданні, окрім обрання запобіжного заходу, також планували розглянути протокол і відеозапис обшуку у квартирі депутата.

Наступне засідання у справі призначено на 10 листопада.

Що відомо про справу Тищенка

Народний депутат Микола Тищенко отримав підозру від ДБР після бійки в Дніпрі з ексбійцем підрозділу "Kraken". Як з'ясували слідчі, нардеп може бути причетний до протиправного позбавлення волі чоловіка: його насильно утримували та били.

"20 червня у Дніпрі група осіб за вказівкою народного депутата України протиправно позбавила волі потерпілого — колишнього військовослужбовця ЗСУ. Його утримували протягом певного часу та нанесли тілесні ушкодження. Слідство встановило, що це було зроблено за попередньою змовою групою осіб та із застосуванням фізичної сили і спецзасобів", — йшлося в повідомленні Державного бюро розслідувань.

Тищенку вручили підозру в червні 2025 року Фото: Скриншот

З 12 травня Тищенко і досі перебував під нічним домашнім арештом.

