Справа Тищенка: нардепу пом'якшили запобіжний захід
У Шевченківському райсуді Дніпра 9 жовтня відбулося засідання у справі народного депутата України Миколи Тищенка та експоліцейського Богдана Писаренка.
Фігурантам, яких обвинувачують у незаконному позбавленні волі колишнього бійця спецпідрозділу "Kraken" Головного управління розвідки Міноборони Дмитра Мазохи, суд змінив обом запобіжний захід із нічного домашнього арешту на особисте зобов'язання строком на два місяці, до 9 грудня, повідомляє "Суспільне".
Тищенко та Писаренко приєдналися до засідання онлайн.
За інформацією журналістів, на засіданні, окрім обрання запобіжного заходу, також планували розглянути протокол і відеозапис обшуку у квартирі депутата.
Наступне засідання у справі призначено на 10 листопада.
Що відомо про справу Тищенка
Народний депутат Микола Тищенко отримав підозру від ДБР після бійки в Дніпрі з ексбійцем підрозділу "Kraken". Як з'ясували слідчі, нардеп може бути причетний до протиправного позбавлення волі чоловіка: його насильно утримували та били.
"20 червня у Дніпрі група осіб за вказівкою народного депутата України протиправно позбавила волі потерпілого — колишнього військовослужбовця ЗСУ. Його утримували протягом певного часу та нанесли тілесні ушкодження. Слідство встановило, що це було зроблено за попередньою змовою групою осіб та із застосуванням фізичної сили і спецзасобів", — йшлося в повідомленні Державного бюро розслідувань.
З 12 травня Тищенко і досі перебував під нічним домашнім арештом.
