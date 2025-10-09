Дело Тищенко: нардепу смягчили меру пресечения

В Шевченковском райсуде Днепра 9 октября прошло заседание по делу народного депутата Украины Николая Тищенко и экс-полицейского Богдана Писаренко.

Фигурантам, которых обвиняют в незаконном лишении свободы бывшего бойца спецподразделения "Kraken" Главного управления разведки Минобороны Дмитрия Мазохи, суд изменил обоим меру пресечения с ночного домашнего ареста на личное обязательство сроком на два месяца, до 9 декабря, сообщает "Суспільне".

Тищенко и Писаренко присоединились к заседанию онлайн.

Фигуранты дела присутствовали на заседании суда онлайн Фото: Суспільне

По информации журналистов, на заседании, кроме избрания меры пресечения, также планировали рассмотреть протокол и видеозапись обыска в квартире депутата.

Следующее заседание по делу назначено на 10 ноября.

Что известно о деле Тищенко

Народный депутат Николай Тищенко получил подозрение от ГБР после драки в Днепре с экс-бойцом подразделения " Kraken" . Как выяснили следователи, нардеп может быть причастен к противоправному лишению свободы мужчины: его насильно удерживали и избивали.

"20 июня в Днепре группа лиц по указанию народного депутата Украины противоправно лишила свободы потерпевшего – бывшего военнослужащего ВСУ. Его содержали в течение определенного времени и нанесли телесные повреждения. Следствие установило, что это было сделано по предварительному сговору группой лиц и с применением физической силы и спецсредств", – говорилось в сообщении Государственного бюро расследований.

Тищенко вручили подозрение в июне 2025 года Фото: Скриншот

С 12 мая Тищенко и до сих пор находился под ночным домашним арестом.

