Тищенко со слезами на глазах подарил женщине кравчучку: реакция украинцев в сети (видео)

Народный депутат Николай Тищенко обнародовал видео, в котором дарит пожилой жительнице Киева кравчуку. В то же время в комментариях к видео украинцы жестко раскритиковали политика за игру на камеру и постановку.

Related video

Сам политик говорит, что пытался поддержать женщину, у которой погибла вся семья, говорится в заметке нардепа в Facebook.

"Хочу вас познакомить, это бабушка Катя из нашего Святошина. Все ее родственники погибли, поэтому мы поддерживаем друг друга и часто встречаемся", — заявил политик.

На видео можно увидеть, как политик идет с кравчучкой к женщине. Затем дарит ее женщине, после чего обнимает ее со слезами на глазах.

"Друзья, что хочется сказать. Среди дел и бытовых забот важно оставаться людьми. Должности — все это временно. Важно, чтобы было, чем гордиться после них", — подписал свое видео нардеп.

Реакция пользователей

В комментариях к видео, украинские юзеры обвинили политика в обмане, лжи и наигранности этого ролика. Больше всего поддержки получили такие реплики:

"Добрые дела — делаются молча. Купил кравчучку, кусок хлеба и пусть все аплодируют, какой я хороший";

"Это похоже не анекдот. Хоть бы мог продуктами ее загрузить";

"Какое было больное, так им и осталось";

"Лучше бы домой продуктов на месяц заказал";

"В футболке с Guchi дарит кравчучку за копейки. Просто цирк".

Ранее Фокус сообщал, как Тищенко смягчили меру пресечения. Теперь он будет находиться под ночным домашним арестом.

Впоследствии стало известно, что Тищенко предлагает переименовать улицу Банковую в честь Андрея Парубия. Инициатива призвана увековечить память политика и признать его вклад в развитие страны.