Тищенко предлагает переименовать улицу Банковую в честь Андрея Парубия (видео)

Народный депутат от партии "Слуга народа" Николай Тищенко предложил переименовать улицу Банковую в Киеве в честь погибшего нардепа Андрея Парубия. Инициатива призвана увековечить память политика и признать его вклад в развитие страны.

В частности, в телеграмм-каналах распространяется видео из зала Верховной Рады, где Тищенко называет Парубия настоящим патриотом и героем Украины и призывает поддержать идею переименования одной из центральных улиц столицы в его честь.

"Он настоящий украинец и герой. Поэтому я предлагаю переименовать улицу Банковую и присвоить ей его имя. Прошу поддержать мое предложение", — сказал Николай Тищенко.

Убийство Андрея Парубия — ключевые подробности

30 августа во Львове был убит бывший председатель Верховной Рады Андрей Парубий. По данным журналистов, на месте преступления правоохранители обнаружили семь гильз. Предварительно установлено, что нападавший был одет в форму курьера доставки: он подошел к политику, произвел несколько выстрелов и скрылся на электровелосипеде.

1 сентября Нацполиция опубликовала фото задержания подозреваемого. Мужчину, который совершил преступление, задержали в Хмельницкой области. По словам правоохранителей, он долгое время готовил нападение, следил за Парубием, планировал действия и в конце нажал на курок. Следствию понадобилось всего 36 часов, чтобы выйти на его след и задержать.

2 сентября подозреваемый в суде объяснил мотивы своего поступка. Он заявил, что это была его личная месть украинской власти и что никакого шантажа со стороны РФ не было. Мужчина добавил, что выбрал Парубия, потому что он "был рядом", а также выразил желание, чтобы его обменяли, чтобы он мог найти тело своего сына.

Стоит отметить, что подозреваемый в убийстве Андрея Парубия, вероятно, пытается прикрыть свои действия историей о погибшем сыне-военном, хотя фактически он не принимал участия в его воспитании, а отношения с парнем были формальными.

Прокуратура Львовщины позже переквалифицировала дело на преступление против государственного деятеля с возможным пожизненным заключением. Известно, что оружие, из которого было осуществлено восемь выстрелов, до сих пор не найдено. Подозреваемый пытался скрыть следы: после преступления он поехал в лес, сжег одежду, разобрал велосипед и пытался его утопить, однако без успеха.