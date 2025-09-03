Тищенко пропонує перейменувати вулицю Банкову на честь Андрія Парубія (відео)

Народний депутат від партії "Слуга народу" Микола Тищенко запропонував перейменувати вулицю Банкову в Києві на честь загиблого нардепа Андрія Парубія. Ініціатива покликана увічнити пам’ять політика та визнати його внесок у розвиток країни.

Related video

Зокрема, у телеграм-каналах шириться відео із зали Верховної Ради, де Тищенко називає Парубія справжнім патріотом і героєм України та закликає підтримати ідею перейменування однієї з центральних вулиць столиці на його честь.

"Він справжній українець і герой. Тому я пропоную перейменувати вулицю Банкову та присвоїти їй його ім’я. Прошу підтримати мою пропозицію", — сказав Микола Тищенко.

Вбивство Андрія Парубія — ключові подробиці

30 серпня у Львові було вбито колишнього голову Верховної Ради Андрія Парубія. За даними журналістів, на місці злочину правоохоронці виявили сім гільз. Попередньо встановлено, що нападник був одягнений у форму кур’єра доставки: він підійшов до політика, здійснив кілька пострілів і втік на електровелосипеді.

1 вересня Нацполіція опублікувала фото затримання підозрюваного. Чоловіка, який скоїв злочин, затримали на Хмельниччині. За словами правоохоронців, він тривалий час готував напад, стежив за Парубієм, планував дії та врешті натиснув на курок. Слідству знадобилося лише 36 годин, щоб вийти на його слід і затримати.

2 вересня підозрюваний у суді пояснив мотиви свого вчинку. Він заявив, що це була його особиста помста українській владі та що жодного шантажу з боку РФ не було. Чоловік додав, що обрав Парубія, бо він "був поруч", а також висловив бажання, щоб його обміняли, щоб він міг знайти тіло свого сина.

Варто зазначити, що підозрюваний у вбивстві Андрія Парубія, ймовірно, намагається прикрити свої дії історією про загиблого сина-військового, хоча фактично він не брав участі у його вихованні, а стосунки з хлопцем були формальними.

Прокуратура Львівщини пізніше перекваліфікувала справу на злочин проти державного діяча з можливим довічним ув’язненням. Відомо, що зброю, з якої було здійснено вісім пострілів, досі не знайдено. Підозрюваний намагався приховати сліди: після злочину він поїхав у ліс, спалив одяг, розібрав велосипед і намагався його втопити, проте без успіху.