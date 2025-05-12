Нардепу Тищенко смягчили меру пресечения: подробности

Заседание по делу в избиении экс-бойца специального подразделения "Kraken" Дмитрия Мазохи продолжаются. 12 мая проходит очередное слушание в суде, во время которого народному депутату и ресторатору Николаю Тищенко уже переизбрали меру пресечения: отныне он будет находиться под ночным домашним арестом.

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О соответствующих изменениях в деле против Тищенко сообщает "Суспільне".

По информации журналистов, судебное разбирательство по делу нардепа Николая Тищенко и экс-полицейского Богдана Писаренко происходит в Шевченковском райсуде Днепра. Обоим назначили меры пресечения в виде ночного домашнего ареста, которые продлятся до 12 июля. Ночной домашний арест продлится с 21:00 до 06:00 следующих суток.

Издание отмечает, что ходатайство о продлении меры пресечения в виде домашнего ареста для обоих обвиняемых подал прокурор Яков Слюсаренко. Предыдущий срок истекал 21 мая.

Адвокат Писаренко Елена Чернова отметила, что мера пресечения нарушает права человека, поскольку совокупный срок круглосуточного домашнего ареста для лица не должен по конвенции прав человека превышать 6 месяцев, а для экс-полицейского он длится почти 11 месяцев. Юрист попросила заменить круглосуточный домашний арест на ночной. Защитник Николая Тищенко Евгений Солодко также возражал против круглосуточного домашнего ареста.

Что известно о деле Тищенко

Народный депутат Николай Тищенко получил подозрение от ГБР после драки в Днепре с экс-бойцом подразделения "Kraken". Как выяснили следователи, нардеп может быть причастен к противоправному лишению свободы мужчины: его насильно удерживали и избивали.

Обвиняемый в этом деле по факту незаконного лишения свободы бывшего военнослужащего в Днепре нардеп Тищенко на предыдущие судебные слушания не появлялся. Его не было на подготовительном заседании 20 декабря, не приехал в суд он и 23 декабря, также не было его и на очередном слушании дела 10 января.

При этом 8 января Николай Тищенко оказался в Верховной Раде. Тогда Фокус выяснил, в каких случаях арестованный может передвигаться по городу и как это удалось именно депутату.