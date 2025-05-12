Нардепу Тищенку пом'якшили запобіжний захід: подробиці

Засідання щодо справи у побитті ексбійця спеціального підрозділу "Kraken" Дмитра Мазохи продовжуються. 12 травня проходить чергове слухання в суді, під час якого народному депутату та ресторатору Миколі Тищенку уже переобрали запобіжний захід: відтепер він буде знаходитись під нічним домашнім арештом.

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Про відповідні зміни у справі проти Тищенка повідомляє "Суспільне".

За інформацією журналістів, судовий розгляд по справі нардепа Миколи Тищенка та експоліцейського Богдана Писаренка відбувається у Шевченківському райсуді Дніпра. Обом призначили запобіжні заходи у вигляді нічного домашнього арешту, які продовжаться до 12 липня. Нічний домашній арешт триватиме з 21:00 до 06:00 наступної доби.

Видання зазначає, що клопотання про продовження запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту для обох обвинувачених подав прокурор Яків Слюсаренко. Попередній строк спливав 21 травня.

Адвокатка Писаренка Олена Чернова зазначила, що запобіжний захід порушує права людини, оскільки сукупний строк цілодобового домашнього арешту для особи не має за конвенцією прав людини перевищувати 6 місяців, а для експоліцейського він триває майже 11 місяців. Юристка попросила замінити цілодобовий домашній арешт на нічний. Захисник Миколи Тищенка Євген Солодко також заперечував проти цілодобового домашнього арешту.

Що відомо про справу Тищенка

Народний депутат Микола Тищенко отримав підозру від ДБР після бійки у Дніпрі з ексбійцем підрозділу "Kraken". Як з'ясували слідчі, нардеп може бути причетним до протиправного позбавлення волі чоловіка: його насильно утримували та били.

Обвинувачений у цій справі за фактом незаконного позбавлення волі колишнього військовослужбовця у Дніпрі нардеп Тищенко на попередні судові слухання не з’являвся. Його не було на підготовчому засіданні 20 грудня, не приїхав до суду він і 23 грудня, також не було його й на черговому слуханні справи 10 січня.

При цьому 8 січня Микола Тищенко опинився у Верховній Раді. Тоді Фокус з'ясував, у яких випадках арештований може пересуватися містом і як це вдалось саме депутату.