Тищенко зі сльозами на очах подарував жінці кравчучку: реакція українців у мережі (відео)

Народний депутат Микола Тищенко оприлюднив відео, в якому дарує літній мешканці Києва кравчуку. Водночас у коментарях до відео українці жорстко розкритикували політика за гру на камеру та постановку.

Related video

Сам політик говорить, що намагався підтримати жінку, в якої загинула вся родина, йдеться в дописі нардепа в Facebook.

"Хочу вас познайомити, це бабуся Катя з нашого Святошина. Всі її родичі загинули, тому ми підтримуємо один одного і часто зустрічаємось", — заявив політик.

На відео можна побачити, як політик йде з кравчучкою до жінки. Потім дарує її жінці, після чого обіймає її зі сльозами на очах.

"Друзі, що хочеться сказати. Серед справ та побутових турбот важливо залишатися людьми. Посади — все це тимчасово. Важливо, щоб було, чим пишатися після них", — підписав своє відео нардеп.

Реакція користувачів

У коментарях до відео, українські юзери звинуватили політика в обмані, брехні та награності цього ролика. Найбільше підтримки отримали такі репліки:

"Добрі справи — робляться мовчки.Купив кравчучку, кусок хліба і хай всі аплодують, який я хороший";

"Це похоже не анекдот. Хоть би міг продуктами її загрузити";

"Яке було хворе, так ним і залишилось";

"Краще б додому харчів на місяць замовив";

"У футболці з Guchi дарує кравчучку за копійки. Просто цирк".

Раніше Фокус повідомляв, як Тищенку пом'якшили запобіжний захід. Тепер він буде знаходитись під нічним домашнім арештом.

Згодом стало відомо, що Тищенко пропонує перейменувати вулицю Банкову на честь Андрія Парубія. Ініціатива покликана увічнити пам’ять політика та визнати його внесок у розвиток країни.