Російський паспорт у дружини голови Одеської ОВА: Труханов зробив несподівану заяву

Звільнений з посади мера Одеси Геннадій Труханов заявив, що у дружини голови Одеської військової адміністрації Олега Кіпера досі дійсний паспорт громадянки РФ.

Related video

За його словами, Ірина Кіпер оновила російський паспорт у 2020 році й отримала права. Про це він заявив на брифінгу, а відео опублікували низка Telegram-каналів, зокрема Одеса.INFO.

"Я не стверджую, я просто прошу перевірити так само ретельно, як мене перевіряли", — підкреслив Труханов.

Він також розповів, що Ірина Кіпер нібито має рахунок у закордонному банку на дівоче прізвище, веде бізнес у Росії і платить там податки.

"Вона веде бізнес у Російській Федерації і платить там податки. Також інформація, я прошу перевірити, що є звіти з податків РФ", — продовжив Труханов.

Чиновник нагадав і про петицію, подану 2023 року ветеранами ЗСУ до Кабінету міністрів України з вимогою звільнити Олега Кіпера із займаної посади, яка не набрала необхідної кількості голосів і була відхилена.

Фото: Скриншот

"Вийди і спростуй цю інформацію, що це брехня. Або не брехня. А сьогодні ми говоримо 111 (ст. Кримінального кодексу України "Державна зрада"), коли в нас є питання до військової адміністрації", — резюмував ексмер.

Російський паспорт Ірини Кіпер: що відомо

2 лютого 2023 року "Радіо "Свобода" опублікувало матеріал "Схем" під назвою "Головний прокурор Києва Олег Кіпер провів 10-денну новорічну відпустку за кордоном". У ньому, зокрема, згадувалося, що, зі слів Олега Кіпера, його дружина "влітку змінила російське громадянство на українське" у зв'язку з подіями, пов'язаними з війною РФ проти України.

Водночас "Схеми" встановили, що на момент цієї публікації офіційні органи РФ враховують російський паспорт дружини головного прокурора Києва Ірини Кіпер як дійсний.

Розслідувачі опублікували скрін, який нібито підтверджує російське громадянство Ірини Кіпер Фото: Схеми

Так само дійсний і її індивідуальний номер платника податків, свідчить база Федеральної податкової служби.

Коли журналісти уточнили у тоді ще прокурора Кіпера, що паспорт РФ його дружини досі активний, він заявив, що цими питаннями займалася міграційна служба України.

"На уточнення, яким чином Міграційна служба України може допомагати громадянам РФ виходити з російського громадянства, очільник прокуратури Києва лише зазначив, що "це питання, які, зокрема, належать до їхньої компетенції", — і порадив звернутися безпосередньо до міграційної служби за роз'ясненнями", — ідеться в матеріалі.

Рік тому в програмі "Міста сили" дружина Олега Кіпера запевнила, що в неї зараз українське громадянство, і вона намагається говорити українською мовою. Її батько родом із Вовчанська Харківської області.

У бесіді вона назвала себе "колишньою громадянкою Російської Федерації".

За інформацією ресурсу "Інтент", Ірина У 2022 і 2023 роках стала власницею двох квартир у Києві та чотирьох об'єктів нерухомості в Буковелі.

У неї є 13 об'єктів нерухомості, половина з яких була придбана після початку війни.

Олега Кіпера було призначено головою Одеської обласної державної адміністрації указом президента Володимира Зеленського від 30 травня 2023 року.

Нагадаємо, Зеленський підписав указ про позбавлення Геннадія Труханова громадянства України. Геннадій Труханов припустив, що може не подобатися Офісу президента України, у зв'язку з чим нібито і з'явилася інформація про його російське громадянство.

Говорячи про можливий виїзд до Росії в рамках обміну, Труханов відкинув цю ідею. Він пояснив, що боїться за власну безпеку на території РФ, оскільки його там можуть одразу вбити.

Він спростовує наявність у нього російського громадянства, а The Insider написав, що копія російського паспорта Труханова є підробкою.