Российский паспорт у жены главы Одесской ОВА: Труханов сделал неожиданное заявление

Уволенный с поста мэра Одессы Геннадий Труханов заявил, что у жены главы Одесской военной администрации Олега Кипера до сих пор действительный паспорт гражданки РФ.

Related video

По его словам, Ирина Кипер обновила российский паспорт в 2020 году и получила права. Об этом он заявил на брифинге, а видео опубликовали ряд Telegram-каналов, в том числе Одесса.INFO.

"Я не утверждаю, я просто прошу проверить так же тщательно, как меня проверяли", – подчеркнул Труханов.

Он также рассказал, что Ирина Кипер якобы имеет счет в заграничном банке на девичью фамилию, ведет бизнес в России и платит там налоги.

"Она ведет бизнес в Российской Федерации и платит там налоги. Также информация, я прошу проверить, что есть отчеты по налогам РФ", – продолжил Труханов.

Чиновник напомнил и о петиции, поданной в 2023 году ветеранами ВСУ Кабинету министров Украины с требованием уволить Олега Кипера с занимаемой должности, которая не набрала необходимого количества голосов и была отклонена.

Фото: Скриншот

"Выйди и опровергни эту информацию, что это ложь. Или не ложь. А сегодня мы говорим 111 (ст. Уголовного кодекса Украины "Государственная измена"), когда у нас есть вопросы к военной администрации", – резюмировал экс-мэр.

Российский паспорт Ирины Кипер: что известно

2 февраля 2023 года "Радио "Свобода" опубликовало материал "Схем" под названием "Главный прокурор Киева Олег Кипер провел 10-дневный новогодний отпуск за границей". В нем, в частности, упоминалось, что, со слов Олега Кипера, его жена "летом сменила российское гражданство на украинское" в связи с событиями, связанными с войной РФ против Украины.

В то же время "Схемы" установили, что на момент этой публикации официальные органы РФ учитывают российский паспорт супруги главного прокурора Киева Ирины Кипер как действительный.

Расследователи опубликовали скрин, который якобы подтверждает российское гражданство Ирины Кипер Фото: Схемы

Так же действителен и ее индивидуальный номер налогоплательщика, свидетельствует база Федеральной налоговой службы.

Когда журналисты уточнили у тогда еще прокурора Кипера, что паспорт РФ его жены до сих пор активен, он заявил, что этими вопросами занималась миграционная служба Украины.

"На уточнение, каким образом Миграционная служба Украины может помогать гражданам РФ выходить из российского гражданства, глава прокуратуры Киева лишь отметил, что "это вопросы, которые, в том числе, относятся к их компетенции", – и посоветовал обратиться напрямую в миграционную службу за разъяснениями", – говорится в материале.

Год назад в программе "Города силы" жена Олега Кипера заверила, что у нее сейчас украинское гражданство, и она старается говорить на украинском языке. Ее отец родом из Волчанска Харьковской области.

В беседе она назвала себя "бывшей гражданкой Российской Федерации".

По информации ресурса "Интент", Ирина В 2022 и 2023 годах стала владелицей двух квартир в Киеве и четырех объектов недвижимости в Буковеле.

У нее есть 13 объектов недвижимости, половина из которых была приобретена после начала войны.

Олег Кипер был назначен главой Одесской областной государственной администрации указом президента Владимира Зеленского от 30 мая 2023 года.

Напомним, Зеленский подписал указ о лишении Геннадия Труханова гражданства Украины. Геннадий Труханов предположил, что может не нравиться Офису президента Украины, в связи с чем якобы и появилась информация о его российском гражданстве.

Говоря о возможном выезде в Россию в рамках обмена, Труханов отверг эту идею. Он пояснил, что боится за собственную безопасность на территории РФ, поскольку его там могут сразу убить.

Он опровергает наличие у него российского гражданства, а The Insider написал, что копия российского паспорта Труханова является подделкой.