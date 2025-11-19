Засідань не буде: Стефанчук поставив Раду на "паузу" на тлі скандалу в "Енергоатомі"

Спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук оголосив перерву в засіданні після голосування за відставку міністра юстиції Германа Галущенка та міністерки енергетики Світлани Гринчук. Парламент перейшов в режим консультацій на тлі розслідування корупційної схеми в АТ "НАЕК "Енергоатом".

Про те, що на тлі ситуації з викриттям корупції в "Енергоатомі" Рада переходить в режим консультацій, Руслан Стефанчук заявив під час пленарного засідання 19 листопада. Голова ВР оголосив перерву після завершення розгляду питань порядку денного.

"Зараз я оголошую перерву у нашому пленарному засіданні. Я хочу проінформувати, що відповідно до рішення погоджувальної ради ми зараз переходимо в режим консультацій щодо ситуації, яка склалася. Тому про наступне засідання ми будемо інформувати вас додатково", — повідомив Стефанчук.

Народний депутат від партії "Голос" Ярослав Железняк писав у своєму "Telegram-каналі", що 20 і 21 листопада засідання парламенту, найімовірніше, не відбудеться.

"Всі чекають відповідних до скандалу кадрових рішень. Від президента, в першу чергу", — заявив нардеп.

Нагадаємо, під час 14-ї сесії 19 листопада Верховна Рада відправила Германа Галущенка у відставку. За це рішення проголосували 323 нардепи. Під час того ж засідання 315 парламентарів проголосували за звільнення Світлани Гринчук з посади голови Міненерго. Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук підписав обидва документи.

Також 19 листопада депутати від "Слуги народу" ініціювали нову коаліцію у зв'язку з антикорупційним розслідуванням НАБУ і САП і висунули вимоги щодо формування нового Кабінету міністрів. Заяву опублікував народний депутат Микита Потураєв.