Заседаний не будет: Стефанчук поставил Раду на "паузу" на фоне скандала в "Энергоатоме"

Спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук объявил перерыв в заседании после голосования за отставку министра юстиции Германа Галущенко и министра энергетики Светланы Гринчук. Парламент перешел в режим консультаций на фоне расследования коррупционной схемы в АО "НАЭК "Энергоатом".

О том, что на фоне ситуации с разоблачением коррупции в "Энергоатоме" Рада переходит в режим консультаций, Руслан Стефанчук заявил во время пленарного заседания 19 ноября. Председатель ВР объявил перерыв после завершения рассмотрения вопросов повестки дня.

"Сейчас я объявляю перерыв в нашем пленарном заседании. Я хочу проинформировать, что в соответствии с решением согласительного совета мы сейчас переходим в режим консультаций по ситуации, которая сложилась. Поэтому о следующем заседании мы будем информировать вас дополнительно", — сообщил Стефанчук.

Народный депутат от партии "Голос" Ярослав Железняк писал в своем "Telegram-канале", что 20 и 21 ноября заседание парламента, скорее всего, не состоится.

Відео дня

"Все ждут соответствующих скандалу кадровых решений. От президента, в первую очередь", — заявил нардеп.

Напомним, во время 14-й сессии 19 ноября Верховная Рада отправила Германа Галущенко в отставку. За это решение проголосовали 323 нардепа. Во время того же заседания 315 парламентариев проголосовали за увольнение Светланы Гринчук с должности главы Минэнерго. Председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук подписал оба документа.

Также 19 ноября депутаты от "Слуги народа" инициировали новую коалицию в связи с антикоррупционным расследованием НАБУ и САП и выдвинули требования по формированию нового Кабинета министров. Заявление опубликовал народный депутат Никита Потураев.