"Плівки Міндіча": Умєров прийшов на допит у НАБУ і дав свідчення

Детективи Національного антикорупційного бюро допитали секретаря Ради національної безпеки і оборони Рустема Умєрова. Деталей бесіди в НАБУ не розкривають.

Чиновник проходить як свідок у справі про бек-офіс, організований Тимуром Міндічем, повідомляє "Українська правда" з посиланням на пресслужбу РНБО.

"Рустем Умєров був викликаний до НАБУ в статусі свідка для надання свідчень у кримінальному провадженні, відкритому за фактом втручання в діяльність державного діяча. Розмова була конструктивною. Рустем Умєров відповів на всі запитання слідства в межах процесуального законодавства", — прокоментували у відомстві.

Там додали, що допит відбувся напередодні, 25 листопада. Інших деталей у РНБО не розкривали.

НАБУ і сам Рустем Умєров інформацію УП поки ніяк не коментували.

Умєров і "плівки Міндіча": який зв'язок

Прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури заявив у суді, що бізнесмен Тимур Міндіч, головний фігурант операції "Мідас", міг мати вплив не тільки на колишнього міністра енергетики Германа Галущенка, а й на Рустема Умєрова, коли той очолював Міністерство оборони. Ці твердження прозвучали 11 листопада під час розгляду запобіжного заходу для одного з фігурантів справи — Ігоря Миронюка.

У Громадській антикорупційній раді при Міністерстві оборони розкрили схему розкрадання на "ізраїльських броніках Міндіча". На записах НАБУ бізнесмен Тимур Міндіч говорив, що вклав у бронежилети "300 мільйонів", і вимагав від тодішнього міністра Рустема Умєрова "вирішити питання".

Сам Умєров підтвердив, що зустрічався з Міндічем і обговорював із ним питання про постачання бронежилетів, однак, за його словами, постачання не відбулися, а контракт було розірвано.

23 листопада народний депутат Олексій Гончаренко заявив, що НАБУ підготувало підозру проти секретаря РНБО Рустема Умєрова.

За словами політика, на Умєрова записана частина "общака", яку вивели в країни Перської затоки. Крім того, він натякнув на присутність секретаря РНБО на "плівках Міндіча".

Народний депутат також висловив припущення, що Умєрова було введено в делегацію з переговорів, щоб "зробити історію з підозрою — тиском, а не корупцією".

