"Пленки Миндича": Умеров пришел на допрос в НАБУ и дал показания

Детективы Национального антикоррупционного бюро допросили секретаря Совета национальной безопасности и обороны Рустема Умерова. Деталей беседы в НАБУ не раскрывают.

Чиновник проходит в качестве свидетеля по делу о бэк-офисе, организованном Тимуром Миндичем, сообщает "Украинская правда" со ссылкой на пресс-службу СНБО.

"Рустем Умеров был вызван в НАБУ в статусе свидетеля для дачи показаний в уголовном производстве, открытом по факту вмешательства в деятельность государственного деятеля. Разговор был конструктивным. Рустем Умеров ответил на все вопросы следствия в рамках процессуального законодательства", – прокомментировали в ведомстве.

Там добавили, что допрос состоялся накануне, 25 ноября. Других деталей в СНБО не раскрывали.

НАБУ и сам Рустем Умеров информацию УП пока никак не комментировали.

Умеров и "пленки Миндича": какая связь

Прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры заявил в суде, что бизнесмен Тимур Миндич, главный фигурант операции "Мидас", мог иметь влияние не только на бывшего министра энергетики Германа Галущенко, но и на Рустема Умерова, когда тот возглавлял Министерство обороны. Эти утверждения прозвучали 11 ноября во время рассмотрения меры пресечения для одного из фигурантов дела — Игоря Миронюка.

В Общественном антикоррупционном совете при Министерстве обороны раскрыли схему хищения на "израильских брониках Миндича". На записях НАБУ бизнесмен Тимур Миндич говорил, что вложил в бронежилеты "300 миллионов", и требовал от тогдашнего министра Рустема Умерова "решить вопрос".

Сам Умеров подтвердил, что встречался с Миндичем и обсуждал с ним вопрос о поставке бронежилетов, однако, по его словам, поставки не состоялись, а контракт был расторгнут.

23 ноября народный депутат Алексей Гончаренко заявил, что НАБУ подготовило подозрение против секретаря СНБО Рустема Умерова.

По словам политика, на Умерова записана часть "общака", которую вывели в страны Персидского залива. Кроме того, он намекнул на присутствие секретаря СНБО на "пленках Миндича".

Народный депутат также высказал предположение, что Умеров был введен в делегацию по переговорам, чтобы "сделать историю с подозрением — давлением, а не коррупцией".

Напомним, как Миндич уговаривал Умерова закупить бронежилеты, которые "провалили" 2 проверки.