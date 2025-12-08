Відпочинок у Греції замість відрядження: депутат із Дніпра обманом відпочив за кордоном (фото)

Депутат Дніпровської міськради оформив фіктивне відрядження і понад два тижні відпочивав у Греції зі своєю сім'єю.

Чиновник, який був депутатом мерії та очолював районну адміністрацію, у 2023 році оформив фіктивне відрядження і понад два тижні відпочивав у Греції, повідомили в поліції.

Під виглядом поїздки в Угорщину для офіційних зустрічей він перетнув державний кордон, після чого вирушив до Австрії, а потім — на острів Родос, де більше двох тижнів був із сім'єю на відпочинку. При цьому він не займався жодною службовою діяльністю.

Під час слідчих дій поліцейські провели чотири санкціоновані обшуки за місцем проживання і роботи депутата — у Дніпровській міській раді та районній адміністрації.

Переглянувши паспорти членів його родини, правоохоронці виявили відмітки про перетин кордону.

Слідчі вилучили копії документів, що стали формальними підставами для виїзду за кордон, копії листів-запрошень і мобільний телефон підозрюваного, де знайшли фотографії відпочинку, за якими встановили геолокацію перебування і провели портретну експертизу, що підтверджує фактичні маршрути й обставини поїздки.

Для підтвердження інформації українські правоохоронці співпрацюють із закордонними колегами.

Вивчивши всі матеріали, слідчі повідомили фігуранту про підозру у внесенні службовою особою завідомо неправдивих відомостей до офіційних документів (ч. 3 ст. 27, ч. 1 ст. 366 Кримінального кодексу України) та у використанні завідомо підроблених документів (ч. 4 ст. 358 Кримінального кодексу).

Йому загрожує до трьох років обмеження волі та позбавлення права обіймати певні посади, а також займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

