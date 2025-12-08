Отдых в Греции вместо командировки: депутат из Днепра обманом отдохнул за границей (фото)

Депутат Днепровского горсовета оформил фиктивную командировку и более двух недель отдыхал в Греции со своей семьей.

Чиновник, который был депутатом мэрии и возглавлял районную администрацию, в 2023 году оформил фиктивную командировку и более двух недель отдыхал в Греции, сообщили в полиции.

Под видом поездки в Венгрию для официальных встреч он пересек государственную границу, после чего отправился в Австрию, а затем – на остров Родос, где более двух недель был с семьей на отдыхе. При этом он не занимался никакой служебной деятельностью.

Во время следственных действий полицейские провели четыре санкционированных обыска по месту жительства и работы депутата – в Днепровском городском совете и районной администрации.

Відео дня

Просмотрев паспорта членов его семьи, правоохранители обнаружили отметки о пересечении границы.

Следователи изъяли копии документов, ставших формальными основаниями для выезда за границу, копии писем-приглашений и мобильный телефон подозреваемого, где нашли фотографии отдыха, по которым установили ​​геолокацию пребывания и провели портретную экспертизу, подтверждающую фактические маршруты и обстоятельства поездки.

Для подтверждения информации украинские правоохранители сотрудничают с зарубежными коллегами.

Изучив все материалы, следователи сообщили фигуранту о подозрении о внесении должностным лицом заведомо ложных сведений в официальные документы (ч. 3 ст. 27, ч. 1 ст. 366 Уголовного кодекса Украины) и в использовании заведомо подложных документов (ч. 4 ст. 358 Уголовного кодекса).

Ему грозит до трех лет ограничения свободы и лишение права занимать определенные должности, а также заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Напомним, нардеп заявил, что беженцы потеряют право политически считаться украинцами.

Также сообщалось, что суд разрешил депутату, которого обвиняют в коррупции, выехать за границу.