Навроцький назвав єдину людину у світі, здатну зупинити війну в Україні

Президент Польщі Кароль Навроцький упевнений, що глава Білого дому Дональд Трамп здатний покласти край війні в Україні.

Про це він заявив на спільній пресконференції з українським колегою Володимиром Зеленським за результатами їхніх переговорів у Варшаві.

"Дональд Трамп — єдиний лідер у світі, який готовий змусити Володимира Путіна підписати мир", — наголосив він.

Політик також заявив, що російська загроза з'явилася не у 2022 році. Тоді просто стався чіткий перелом, а почалася вона ще за часів Чечні, Грузії тощо. Він пригадав слова покійного попередника Леха Качинського, який говорив, що Росія своїми діями знищує міжнародний порядок, топче принципи міжнародного права та впливає на дестабілізацію політичних систем.

Відео дня

Візит Зеленського до Польщі Навроцький назвав позитивним, зазначивши, що це є доказом їхнього стратегічного партнерства, однак зазначив, що це не сподобається Кремлю.

"Візит пана Володимира Зеленського до Варшави є гарною інформацією для Польщі, для Варшави і Києва та всього нашого регіону, але поганою новиною для Російської Федерації, оскільки є доказом того, що в стратегічних питаннях, у питаннях безпеки Польща, Україна, країни регіону разом", — сказав Навроцький.

Нагадаємо, ще на початку грудня міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський радив Володимиру Зеленському відвідати Кароля Навроцького, який звинувачував Україну в недостатній вдячності.

"Така настирлива вимога вибачень, поклонінь у ситуації, коли вони борються за життя, викликає в мене огиду, але, з іншого боку, у президента Зеленського корона б із голови не впала, якби, проїжджаючи повз Польщу, він попросив про візит до Президентського палацу", — сказав Сікорський.

Також повідомлялося, що наприкінці листопада Кароль Навроцький відмовився від зустрічі з прем'єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном через його поїздку до Москви.