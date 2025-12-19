Навроцкий назвал единственного человека в мире, способного остановить войну в Украине

Президент Польши Кароль Навроцкий уверен, что глава Белого дома Дональд Трамп способен положить конец войне в Украине.

Об этом он заявил на совместной пресс-конференции с украинским коллегой Владимиром Зеленским по результатам их переговоров в Варшаве.

"Дональд Трамп – единственный лидер в мире, который готов заставить Владимира Путина подписать мир", – подчеркнул он.

Политик также заявил, что российская угроза появилась не в 2022 году. Тогда просто произошел четкий перелом, а началась она еще во времена Чечни, Грузии и тому подобное. Он вспомнил слова покойного предшественника Леха Качиньского, который говорил, что Россия своими действиями уничтожает международный порядок, топчет принципы международного права и влияет на дестабилизацию политических систем.

Визит Зеленского в Польшу Навроцкий назвал положительным, отметив, что это доказательство их стратегического партнерства, однако отметил, что это не понравится Кремлю.

"Визит господина Владимира Зеленского в Варшаву является хорошей информацией для Польши, для Варшавы и Киева и всего нашего региона, но плохой новостью для Российской Федерации, поскольку является доказательством того, что в стратегических вопросах, в вопросах безопасности Польша, Украина, страны региона вместе", – сказал Навроцкий.

Напомним, еще в начале декабря министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский советовал Владимиру Зеленскому посетить Кароля Навроцкого, который обвинял Украину в недостаточной благодарности.

"Такое назойливое требование извинений, поклонений в ситуации, когда они борются за жизнь, вызывает у меня отвращение, но с другой стороны, у президента Зеленского корона бы с головы не упала, если бы, проезжая по Польше, он попросил о визите в Президентский дворец", — сказал Сикорский.

Также сообщалось, что в конце ноября Кароль Навроцкий отказался от встречи с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном из-за его поездки в Москву.