Усі питання відкрито обговорюються: Джей Ді Венс заявив про прорив у переговорах із РФ та Україною

На думку віцепрезидента США, на цьому етапі існує реальне розуміння того, що не підлягає обговоренню, а що може обговорюватися. І заявив, що головною перешкодою є територіальні поступки.

Віцепрезидент США Джей Ді Венс дав інтерв'ю виданню UnHerd, яке було опубліковано 22 грудня, в якому назвав "проривом" те, що тепер усі питання на мирних переговорах обговорюються "відкрито".

Однак на запитання журналіста Сохраба Ахмарі, хто є "головною перешкодою" на шляху до фінішної прямої: росіяни, європейці, або ж українці, Венс заявив, що "проблеми є у всіх трьох груп".

"Є невелика гра в завуальоване замовчування, в приховування за вигаданими питаннями, в нерозкриття своїх карт. І це спостерігається у всіх учасників складних переговорів. І те, що ми бачили з боку українців і росіян протягом останніх кількох тижнів, показує, що існує реальне розуміння того, що не підлягає обговоренню, а що підлягає обговоренню", — заявив Венс.

Він підтвердив, що росіяни хочуть територіального контролю над Донбасом. Але українська сторона розглядає це як серйозну безпекову проблему, хоч Венс вважає, начебто в Києві розуміють, що "втратять" цю територію: "Це може статися через 12 місяців, а може й пізніше. Таким чином, ця територіальна поступка є суттєвою перешкодою на шляху переговорів — ця жахлива територіальна поступка, я б сказав".

На думку Венса є й інші, дещо "менш значущі питання": "Хто контролює ЗАЕС? Чи може він контролюватися спільно? Чи повинен він контролюватися однією або кількома сторонами? Що в кінцевому підсумку станеться з етнічними росіянами, які все ще перебувають в Україні? Що станеться з етнічними українцями, які все ще перебувають у Росії? З українцями, які нині перебувають на окупованій Росією території, але хочуть жити в Україні? І, звичайно, є питання про реконструкцію, на якому, як мені здається, українці, що цілком зрозуміло, дуже зосереджені, а росіяни — дещо менше".

Тому, як вважає Венс, будь-яка конкретна група зараз є перешкодою для переговорів, але всі останнім часом брали "сумлінну" участь. Однак він не впевнений, що війна в Україні закінчиться мирно.

"Ми постараємося вирішити цю проблему. Ми будемо продовжувати спроби вести переговори. І я думаю, що ми домоглися прогресу, але, сидячи тут сьогодні, я б не став стверджувати з упевненістю, що ми дійдемо до мирного вирішення конфлікту. Я думаю, є велика ймовірність, що це станеться, і є велика ймовірність, що цього не станеться", — вважає Джей Ді Венс.

При цьому, будучи католиком, Венс розкритикував Папу Римського, який вважає, що адміністрація Дональда Трампа хоче зруйнувати структуру Західного альянсу або відтіснити європейців на другий план.

Венс вважає, що Трамп і співтовариші хочуть спонукати Європу до "більшої самодостатності".

Нагадаємо, тиждень тому німецьке видання Der Spiegel вийшло з Трампом і Путіним на обкладинці і обох автори статті назвали лиходіями, які розділяють Європу.

А українська делегація після зустрічі з переговірниками США в Маямі не повідомила нічого конкретного.