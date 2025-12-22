Все вопросы открыто обсуждаются: Джей Ди Вэнс заявил о прорыве в переговорах с РФ и Украиной

По мнению вице-президента США, на данном этапе существует реальное понимание того, что не подлежит обсуждению, а что может обсуждаться. И заявил, что главным препятствием являются территориальные уступки.

Вице-президент США Джей Ди Вэнс дал интервью изданию UnHerd, которое было опубликовано 22 декабря, в котором назвал "прорывом" то, что теперь все вопросы на мирных переговорах обсуждаются "открыто".

Однако на вопрос журналиста Сохраба Ахмари, кто является "главным препятствием" на пути к финишной прямой: россияне, европейцы, или же украинцы, Вэнс заявил, что "проблемы есть у всех трех групп".

"Есть небольшая игра в завуалированное замалчивание, в сокрытие за вымышленными вопросами, в нераскрытие своих карт. И это наблюдается у всех участников сложных переговоров. И то, что мы видели со стороны украинцев и россиян за последние пару недель, показывает, что существует реальное понимание того, что не подлежит обсуждению, а что подлежит обсуждению", — заявил Вэнс.

Відео дня

Он подтвердил, что россияне хотят территориального контроля над Донбассом. Но украинская сторона рассматривает это как серьезную проблему безопасности, хоть Вэнс считает, будто в Киеве понимают, что "потеряют" эту территорию: "Это может произойти через 12 месяцев, а может и позже. Таким образом, эта территориальная уступка является существенным препятствием на пути переговоров — эта ужасная территориальная уступка, я бы сказал".

По мнению Вэнса есть и другие, несколько "менее значительные вопросы": "Кто контролирует ЗАЭС? Может ли он контролироваться совместно? Должен ли он контролироваться одной или несколькими сторонами? Что в конечном итоге произойдет с этническими русскими, которые все еще находятся в Украине? Что произойдет с этническими украинцами, которые все еще находятся в России? С украинцами, которые в настоящее время находятся на оккупированной Россией территории, но хотят жить в Украине? И, конечно, есть вопрос о реконструкции, на котором, как мне кажется, украинцы, что вполне понятно, очень сосредоточены, а россияне — несколько меньше".

Поэтому, как считает Вэнс, любая конкретная группа сейчас является препятствием для переговоров, но все в последнее время принимали "добросовестное" участие. Однако он не уверен, что война в Украине закончится мирно.

"Мы постараемся решить эту проблему. Мы будем продолжать попытки вести переговоры. И я думаю, что мы добились прогресса, но, сидя здесь сегодня, я бы не стал утверждать с уверенностью, что мы придем к мирному разрешению конфликта. Я думаю, есть большая вероятность, что это произойдет, и есть большая вероятность, что этого не произойдет", — считает Джей Ди Вэнс.

При этом, будучи католиком, Вэнс раскритиковал Папу Римского, который считает, что администрация Дональда Трампа хочет разрушить структуру Западного альянса или оттеснить европейцев на второй план.

Вэнс считает, что Трамп сотоварищи хотят побудить Европу к "большей самодостаточности".

Напомним, неделю назад немецкое издание Der Spiegel вышло с Трампом и Путиным на обложке и обоих авторы статьи назвали злодеями, которые разделяют Европу.

А украинская делегация после встречи с переговорщиками США в Майами не сообщила ничего конкретного.