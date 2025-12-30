Туск заявив про настання швидкого миру в Україні за однієї умови

Миру в Україні може бути досягнуто вже за кілька тижнів, однак Києву потрібно буде піти на компроміс щодо територіальних питань.

Про це заявив прем'єр-міністр Польщі Туск після переговорів з іншими європейськими лідерами, Канадою і НАТО, повідомляє Reuters.

"Мир на горизонті, немає сумнівів, що відбулися події, які дають підстави сподіватися, що ця війна може закінчитися, і досить швидко, але це все ще надія, далеко не стовідсоткова. Коли я кажу, що мир на горизонті, я маю на увазі найближчі тижні, а не місяці чи роки. До січня ми всі повинні будемо зібратися разом, щоб ухвалити рішення про майбутнє України", — підкреслив політик.

Він також вважає, що США готові розглянути питання розміщення своїх військ в Україні:

"Ці однозначні декларації з'явилися вперше. Побачимо, наскільки послідовні наші партнери з іншого боку Атлантики, але це дає надію на завершення цих розмов успіхом. Успіхом я вважаю завершення війни".

Відео дня

За його словами, США заявили про готовність брати участь у гарантіях безпеки для України після досягнення миру.

Головними питаннями з 20-пунктного мирного плану, який розглядають у Кремлі, Білому домі та Києві, найскладнішими залишаються питання територій, контроль над Запорізькою атомною електростанцією, а також гарантії безпеки для України.

На думку політолога Вадима Фесенка, саме територіальне питання є найгострішим, і щодо нього компромісу немає і не буде навіть теоретично

"І це не тільки Донбас. У цьому плані взагалі немає пункту про статус українських територій, анексованих Росією", — зазначив він.

Окремо Фесенко звертає увагу на фактор, який не зафіксований у жодному пункті плану, але може перекреслити всі домовленості, — особисту готовність Володимира Путіна завершувати війну. Політолог оцінює її вкрай скептично, наголошуючи, що з боку Кремля немає жодних підтверджених сигналів про готовність до реальних поступок. Навіть обговорення теми Донбасу, за його словами, є радше ініціативою американської сторони, а не відображенням позиції Москви.

Зі свого боку міжнародний кореспондент Sky News Джон Спаркс звернув увагу на зміну риторики президента Володимира Зеленського після зустрічі з главою Білого дому Дональдом Трампом 28 грудня. За його словами, український лідер хоче, щоб це питання вирішив народ. Раніше ж Зеленський не згадував про референдум, а тепер відкрито говорить про можливість його проведення.

На думку журналіста, це свідчить про те, що Україна наближається до розуміння про необхідність поступок.

"Він не відкидає це. Я бачу в цьому певний рівень відчаю з українського боку", — заявив Спаркс.

Нагадаємо, що Володимир Зеленський представив деталі 20-пунктного базового документа, який визначає умови припинення війни та гарантії безпеки для України.

Однак, близький до Кремля інсайдер повідомив, що РФ не приймає укладений Україною і США проєкт мирного плану і хоче внести до нього зміни.