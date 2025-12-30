Туск заявил о наступлении скорого мира в Украине при одном условии

Мир в Украине может быть достигнут уже через несколько недель, однако Киеву нужно будет пойти на компромисс по территориальным вопросам.

Об этом заявил премьер-министр Польши Туск после переговоров с другими европейскими лидерами, Канадой и НАТО, сообщает Reuters.

"Мир на горизонте, нет сомнений, что произошли события, дающие основания надеяться, что эта война может закончиться, и довольно быстро, но это все еще надежда, далеко не стопроцентная. Когда я говорю, что мир на горизонте, я имею в виду ближайшие недели, а не месяцы или годы. К январю мы все должны будем собраться вместе чтобы принять решения о будущем Украины", – подчеркнул политик.

Он также считает, что США готовы рассмотреть вопрос размещения своих войск в Украине:

"Эти однозначные декларации появились впервые. Увидим, насколько последовательны наши партнеры с другой стороны Атлантики, но это дает надежду на завершение этих разговоров успехом. Успехом я считаю завершение войны".

По его словам, США заявили о готовности участвовать в гарантиях безопасности для Украины после достижения мира.

Главными вопросами из 20-пунктного мирного плана, который рассматривают в Кремле, Белом доме и Киеве самыми сложными остаются вопросы территорий, контроль над Запорожской атомной электростанцией, а также гарантии безопасности для Украины.

По мнению политолога Вадима Фесенко, именно территориальный вопрос является самым острым, и по нему компромисса нет и не будет даже теоретически

"И это не только Донбасс. В этом плане вообще нет пункта о статусе украинских территорий, аннексированных Россией", – отметил он.

Отдельно Фесенко обращает внимание на фактор, который не зафиксирован ни в одном пункте плана, но может перечеркнуть все договоренности, — личную готовность Владимира Путина завершать войну. Политолог оценивает ее крайне скептически, подчеркивая, что со стороны Кремля нет никаких подтвержденных сигналов о готовности к реальным уступкам. Даже обсуждение темы Донбасса, по его словам, является скорее инициативой американской стороны, а не отражением позиции Москвы.

В свою очередь международный корреспондент Sky News Джон Спаркс обратил внимание на изменение риторики президента Владимира Зеленского после встречи с главой Белого дома Дональдом Трампом 28 декабря. По его словам, украинский лидер хочет, чтобы этот вопрос был решен народом. Ранее же Зеленский не упоминал о референдуме, а теперь открыто говорит о возможности его проведения.

По мнению журналиста, это свидетельствует о том, что Украина приближается к пониманию о необходимости уступок.

"Он не отвергает это. Я вижу в этом определенный уровень отчаяния с украинской стороны", — заявил Спаркс.

Напомним, что Владимир Зеленский представил детали 20-пунктного базового документа, который определяет условия прекращения войны и гарантии безопасности для Украины.

Однако, близкий к Кремлю инсайдер сообщил, что РФ не принимает заключенный Украиной и США проект мирного плана и хочет внести в него изменения.