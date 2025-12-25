"Никакого мирного соглашения не будет": политолог объяснил, из-за чего переговоры могут зайти в тупик

Политолог Владимир Фесенко считает, что предложенный мирный план по завершению войны России против Украины не содержит принципиально новых решений и воспроизводит логику предыдущих неудачных договоренностей. Ключевые риски, по его оценке, заложены в откладывании вопроса прекращения огня и обходе темы оккупированных территорий, что делает перспективы реального мира крайне неопределенными.

Как рассказал Владимир Фесенко в комментарии "Телеграфу", нынешний мирный план сознательно сконструирован так, чтобы не затрагивать тему, способную сорвать любые переговоры еще на старте. Речь идет о территориальном вопросе, по которому, по словам эксперта, не существует и не может существовать даже теоретического компромисса. При этом в документе вообще отсутствуют формулировки о статусе украинских территорий, аннексированных Россией, что лишь подчеркивает тупик в этой части переговорного процесса.

"Но ключевой вопрос, по которому компромисса нет и не будет даже теоретически, — это территориальный вопрос. И это не только Донбасс. В этом плане вообще нет пункта о статусе украинских территорий, аннексированных Россией", — говорит Фесенко.

Политолог отмечает, что позиции сторон принципиально несовместимы. США, по его словам, исходят из логики фиксации статус-кво для остановки боевых действий, однако такой подход не соответствует публичным требованиям Кремля. Российское руководство, наоборот, декларирует значительно более жесткие условия, настаивая на признании пяти регионов и выводе украинских войск из Херсонской и Запорожской областей. Фесенко подчеркивает, что Москва пытается политическим путем получить то, чего не смогла достичь на поле боя.

Именно поэтому, отмечает эксперт, территориальная тема остается главной ловушкой любых переговоров. Если она становится предметом обсуждения, процесс заходит в тупик, а если остается предпосылкой прекращения огня, заключение мирного соглашения становится невозможным.

"Если именно этот вопрос начнет обсуждаться — все, это тупик. Если он останется предпосылкой прекращения огня, никакого мирного соглашения не будет", — заключает эксперт.

Отдельно Фесенко обращает внимание на фактор, который не зафиксирован ни в одном пункте плана, но может перечеркнуть все договоренности, — личную готовность Владимира Путина завершать войну. Политолог оценивает ее крайне скептически, подчеркивая, что со стороны Кремля нет никаких подтвержденных сигналов о готовности к реальным уступкам. Даже обсуждение темы Донбасса, по его словам, является скорее инициативой американской стороны, а не отражением позиции Москвы.

Эксперт также отмечает, что заявления российской стороны о якобы имеющихся договоренностях не имеют подтверждения. В частности, речь идет о так называемом "духе Анкориджа", существование которого в Вашингтоне не признают. В то же время США, по его оценке, пытаются продвигать определенные наработки, несмотря на отсутствие четких договоренностей с Россией.

"Были ли эти договоренности — мы не знаем. Американская сторона этого не подтверждает, но в то же время пытается что-то продвигать", — отмечает он.

В такой ситуации Фесенко допускает сценарий, при котором война будет продолжаться, а переговорный процесс будет происходить параллельно. При этом он подчеркивает, что центральным элементом любого реального мирного процесса должно быть именно прекращение огня. По его словам, все мирные соглашения начинаются с ceasefire, а не завершаются им.

Что угрожает эффективности мирного плана

Также во время разговора с журналистами политолог предостерег, что нынешняя логика мирного плана фактически повторяет ошибки Минских соглашений. Если прекращение огня будет оставаться финальным пунктом, документ не будет работать и на этот раз. Единственным реалистичным вариантом он называет поэтапную модель деэскалации, при которой остановка боевых действий происходит параллельно с согласованием отдельных положений.

По оценке Фесенко, нынешний план согласован только между Украиной и США, а его дальнейшая судьба зависит от реакции Кремля.

"Не знаю, когда это сработает, но это дает шансы на какое-то мирное соглашение в перспективе", — отмечает эксперт, подчеркивая, что прямого отказа со стороны Путина он не ожидает.

Политолог прогнозирует, что российский президент выскажет критические замечания, и часть пунктов, согласованных с Киевом, будет поставлена под сомнение. После этого возникнет необходимость согласовывать план непосредственно с Россией, а реальные переговоры могут начаться не раньше середины или второй половины января, вероятно в формате совместного пребывания сторон.

Более того, Фесенко отмечает, что ключевым элементом любого соглашения остается прекращение огня.

"И пока этот пункт остается последним. В этом, по моему мнению, заключается принципиальная ошибка американцев", — подчеркивает он.

В то же время другие вопросы, например Запорожская АЭС, могут стать предметом компромисса, поскольку они производны от более глубоких разногласий относительно территориального статуса и компенсаций.

Напомним, что Владимир Зеленский представил детали 20-пунктного базового документа, который определяет условия прекращения войны и гарантии безопасности для Украины.

Однако, близкий к Кремлю инсайдер сообщил, что РФ не принимает заключенный Украиной и США проект мирного плана и хочет внести в него изменения.