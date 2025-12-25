"Жодної мирної угоди не буде": політолог пояснив, через що переговори можуть зайти у глухий кут

Політолог Володимир Фесенко вважає, що запропонований мирний план щодо завершення війни Росії проти України не містить принципово нових рішень і відтворює логіку попередніх невдалих домовленостей. Ключові ризики, за його оцінкою, закладені у відкладенні питання припинення вогню та обході теми окупованих територій, що робить перспективи реального миру вкрай невизначеними.

Як розповів Володимир Фесенко у коментарі "Телеграфу", нинішній мирний план свідомо сконструйований так, аби не зачіпати тему, здатну зірвати будь-які переговори ще на старті. Йдеться про територіальне питання, щодо якого, за словами експерта, не існує і не може існувати навіть теоретичного компромісу. При цьому в документі взагалі відсутні формулювання про статус українських територій, анексованих Росією, що лише підкреслює глухий кут у цій частині переговорного процесу.

"Але ключове питання, щодо якого компромісу немає і не буде навіть теоретично, — це територіальне питання. І це не тільки Донбас. У цьому плані взагалі немає пункту про статус українських територій, анексованих Росією", — каже Фесенко.

Політолог наголошує, що позиції сторін є принципово несумісними. США, за його словами, виходять із логіки фіксації статус-кво задля зупинки бойових дій, однак такий підхід не відповідає публічним вимогам Кремля. Російське керівництво, навпаки, декларує значно жорсткіші умови, наполягаючи на визнанні п’яти регіонів і виведенні українських військ з Херсонської та Запорізької областей. Фесенко підкреслює, що Москва намагається політичним шляхом отримати те, чого не змогла досягти на полі бою.

Саме тому, зазначає експерт, територіальна тема залишається головною пасткою будь-яких переговорів. Якщо вона стає предметом обговорення, процес заходить у безвихідь, а якщо залишається передумовою припинення вогню, укладення мирної угоди стає неможливим.

"Якщо саме це питання почне обговорюватися — все, це глухий кут. Якщо воно залишиться передумовою припинення вогню, жодної мирної угоди не буде", — підсумовує експерт.

Окремо Фесенко звертає увагу на чинник, який не зафіксований у жодних пунктах плану, але може перекреслити всі домовленості, — особисту готовність Володимира Путіна завершувати війну. Політолог оцінює її вкрай скептично, наголошуючи, що з боку Кремля немає жодних підтверджених сигналів про готовність до реальних поступок. Навіть обговорення теми Донбасу, за його словами, є радше ініціативою американської сторони, а не відображенням позиції Москви.

Експерт також зазначає, що заяви російської сторони про нібито наявні домовленості не мають підтвердження. Зокрема, йдеться про так званий "дух Анкориджа", існування якого у Вашингтоні не визнають. Водночас США, за його оцінкою, намагаються просувати певні напрацювання, попри відсутність чітких домовленостей із Росією.

"Чи були ці домовленості — ми не знаємо. Американська сторона цього не підтверджує, але водночас намагається щось просувати", — зазначає він.

У такій ситуації Фесенко допускає сценарій, за якого війна триватиме, а переговорний процес відбуватиметься паралельно. При цьому він підкреслює, що центральним елементом будь-якого реального мирного процесу має бути саме припинення вогню. За його словами, всі мирні угоди починаються з ceasefire, а не завершуються ним.

Що загрожує ефективності мирного плану

Також під час розмови із журналістами політолог застеріг, що нинішня логіка мирного плану фактично повторює помилки Мінських угод. Якщо припинення вогню залишатиметься фінальним пунктом, документ не працюватиме і цього разу. Єдиним реалістичним варіантом він називає поетапну модель деескалації, за якої зупинка бойових дій відбувається паралельно з узгодженням окремих положень.

За оцінкою Фесенка, нинішній план погоджений лише між Україною та США, а його подальша доля залежить від реакції Кремля.

"Не знаю, коли це спрацює, але це дає шанси на якусь мирну угоду в перспективі", — зазначає експерт, підкреслюючи, що прямої відмови з боку Путіна він не очікує.

Політолог прогнозує, що російський президент висловить критичні зауваження, і частина пунктів, узгоджених із Києвом, буде поставлена під сумнів. Після цього постане потреба узгоджувати план безпосередньо з Росією, а реальні переговори можуть розпочатися не раніше середини або другої половини січня, ймовірно у форматі спільного перебування сторін.

Ба більше, Фесенко наголошує, що ключовим елементом будь-якої угоди залишається припинення вогню.

"І поки цей пункт залишається останнім. У цьому, на мою думку, полягає принципова помилка американців", — підкреслює він.

Водночас інші питання, як-от Запорізька АЕС, можуть стати предметом компромісу, оскільки вони похідні від глибших розбіжностей щодо територіального статусу та компенсацій.

Нагадаємо, що Володимир Зеленський представив деталі 20-пунктного базового документа, який визначає умови припинення війни та гарантії безпеки для України.

Однак, близький до Кремля інсайдер повідомив, що РФ не приймає укладений Україною та США проєкт мирного плану та хоче внести до нього зміни.