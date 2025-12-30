Американці хочуть потроїти зарплату українцям: Зеленський розповів про плани Трампа

Україна у співпраці зі США готує пакет документів щодо відновлення країни, який, серед іншого, передбачає прихід американського бізнесу в Україну на спеціальних умовах.

Він стосується всієї держави і включає в себе відновлення економіки, робочих місць і загалом життя в післявоєнній країні, заявив президент України Володимир Зеленський у відповідь на запитання від "Новини.Live", чи обговорювалося це під час його спілкування з американським президентом Дональдом Трампом.

"Якщо чесно, ми багато цьому приділили уваги. Президент Трамп фокусується на цьому. Він вважає, що це завдання номер один для того, щоб були робочі місця в Україні. Ми проговорювали, яка середня заробітна плата українців. Вони дуже хочуть зробити все, завдяки приходу американського бізнесу, спеціальних умов, на український ринок, щоб була заробітна плата потроєна, і вони дійсно так це фіксують", — наголосив Зеленський.

Він уточнив, що не може сказати, що це станеться відразу після завершення війни.

"Але американці про це думають, те, що вони хочуть, щоб американський і європейський бізнес також прийшли в Україну на спеціальних умовах, які мають бути зафіксовані між урядами України та Америки, а також України та європейців", — сказав політик.

Зеленський додав, що також ішлося про те, що на старті Україні потрібні гроші на відновлення:

"І це має бути серйозна сума грошей, щоб люди поверталися саме на ці робочі місця і заробітні плати. Я думаю, у цьому є велика перспектива, але ми ж із вами розуміємо, з чого все починається. Давайте спочатку закінчимо цю війну".

Глава держави прокоментував і слова Трампа про те, що"Путін хоче бачити Україну успішною".

"По-перше, ніхто Путіну не вірить. Я не знаю, що він сказав президенту Трампу, може, він і говорив такі слова. Але віри в ці слова — нуль. Якщо успіхом називається те, що він зробив у Бахмуті, Вовчанську, у Часовому Яру, те, що він робить у Покровську зараз, то нехай такий успіх вони у себе в Росії будують", — підкреслив він.

Нагадаємо, Зеленський заявив, що в контексті мирного процесу вже в січні будуть готові документи до підписання. Щоправда, про які саме документи йдеться, він не уточнював.

Також повідомлялося, чому, з точки зору президента, проведення референдуму в Україні зараз неможливе.