Американцы хотят утроить зарплату украинцам: Зеленский рассказал о планах Трампа

Украина в сотрудничестве с США готовит пакет документов по восстановлению страны, который, среди прочего, предусматривает приход американского бизнеса в Украину на специальных условиях.

Он касается всего государства и включает в себя восстановление экономики, рабочих мест и в целом жизни в послевоенной стране, заявил президент Украины Владимир Зеленский в ответ на вопрос от "Новини.Live", обсуждалось ли это во время его общения с американским президентом Дональдом Трампом.

"Если честно, мы много этому уделили внимания. Президент Трамп фокусируется на этом. Он считает, что это задание номер один для того, чтобы были рабочие места в Украине. Мы проговаривали, какая средняя заработная плата украинцев. Они очень хотят сделать все, благодаря приходу американского бизнеса, специальных условий, на украинский рынок, чтобы была заработная плата утроена, и они действительно так это фиксируют", – подчеркнул Зеленский.

Он уточнил, что не может сказать, что это произойдет сразу после завершения войны.

"Но американцы об этом думают, то, что они хотят, чтоб американский и европейский бизнес также пришли в Украину на специальных условиях, которые должны быть зафиксированы между правительствами Украины и Америки, а также Украины и европейцев", – сказал политик.

Зеленский добавил, что также речь шла о том, что на старте Украине нужны деньги на восстановление:

"И это должна быть серьезная сумма денег, чтобы люди возвращались именно на эти рабочие места и заработные платы. Я думаю, в этом есть большая перспектива, но мы же с вами понимаем, с чего все начинается. Давайте сначала закончим эту войну".

Глава государства прокомментировал и слова Трампа о том, что "Путин хочет видеть Украину успешной".

"Во-первых, никто Путину не верит. Я не знаю, что он сказал президенту Трампу, может, он и говорил такие слова. Но веры в эти слова – ноль. Если успехом называется то, что он сделал в Бахмуте, Волчанске, во Часовом Яру, то, что он делает в Покровске сейчас, пусть такой успех они у себя в России строят", – подчеркнул он.

Напомним, Зеленский заявил, что в контексте мирного процесса уже в январе будут готовы документы к подписанию. Правда, о каких именно документах идет речь, он не уточнял.

Также сообщалось, почему, с точки зрения президента, проведение референдума в Украине сейчас невозможно.