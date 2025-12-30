"Россия не хочет референдума в Украине": Зеленский объяснил, почему голосование невозможно

Президент Украины Владимир Зеленский отмечает, что референдум требует прекращения огня, на которое Кремль не желает соглашаться. При этом он отметил, что если решение примет парламент, россияне могут впоследствии назвать его нелегитимным.

Вероятность проведения референдума в Украине президент прокомментировал во время общения с журналистами 30 декабря, передает ТСН. По его словам, страна-агрессор не хочет давать согласие на Сеаѕе fire — прекращение огня, пока не будут решены определенные вопросы.

"Россия не хочет никакого референдума", — подчеркнул украинский президент.

Зеленский отметил, что россияне будут находить поводы, чтобы избежать прекращения огня, а без безопасной инфраструктуры провести всеукраинское голосование невозможно.

Он согласился с тем, что тяжелые решения может принять Верховная Рада, однако отметил, что тогда Кремль может поставить под сомнение легитимность результатов.

"То есть есть возможности, скажем так. Но это два разных подхода. Потому что "русские" четко понимают, что если будет это поддержано решение то или иное парламентом, они всегда потом могут сказать, обвинить, что это был нелегитимный парламент, что он работал более 5 лет", — пояснил президент.

По словам Зеленского, принятое на референдуме украинским народом решение назвать нелегитимным не получится.

"Потому что не может быть нелегитимного народа Украины. Он у нас один, единый народ Украины. И их решение — граждан Украины, я считаю, самое главное", — сказал глава государства.

Потенциальный референдум в Украине: что известно

27 декабря, накануне переговоров с президентом США Дональдом Трампом, президент Украины Владимир Зеленский говорил, что вопросы территорий Украины будут решаться через референдум, однако отметил, что его невозможно провести в условиях атак со стороны России.

В комментарии американскому телеканалу Fox News 29 декабря Зеленский сказал, что референдум не будет положительным, поскольку украинцы хотят мира, но не любой ценой.