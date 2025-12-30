"Росія не хоче референдуму в Україні": Зеленський пояснив, чому голосування неможливе

Президент України Володимир Зеленський наголошує, що референдум потребує припинення вогню, на яке Кремль не бажає погоджуватися. При цьому він зазначив, що якщо рішення ухвалить парламент, росіяни можуть згодом назвати його нелегітимним.

Імовірність проведення референдуму в Україні президент прокоментував під час спілкування з журналістами 30 грудня, передає ТСН. За його словами, країна-агресорка не хоче давати згоду на Сease fire — припинення вогню, доки не буде розв'язано певні питання.

"Росія не хоче ніякого референдуму", — наголосив український президент.

Зеленський зазначив, що росіяни знаходитимуть приводи, щоб уникнути припинення вогню, а без безпечної інфраструктури провести всеукраїнське голосування неможливо.

Він погодився з тим, що важкі рішення може ухвалити Верховна Рада, проте зауважив, що тоді Кремль може поставити під сумнів легітимність результатів.

"Тобто є можливості, скажімо так. Але це два різні підходи. Тому що "руські" чітко розуміють, що якщо буде це підтримане рішення те чи інше парламентом, вони завжди потім можуть сказати, звинуватити, що це був нелегітимний парламент, що він працював понад 5 років", — пояснив президент.

За словами Зеленського, ухвалене на референдумі українським народом рішення назвати нелегітимним не вийде.

"Бо не може бути нелегітимного народу України. Він у нас один, єдиний народ України. І їхнє рішення — громадян України, я вважаю, найголовніше", — сказав голова держави.

Потенційний референдум в Україні: що відомо

27 грудня, напередодні переговорів із президентом США Дональдом Трампом, президент України Володимир Зеленський казав, що питання територій України вирішуватимуться через референдум, проте зазначив, що його неможливо провести за умов атак з боку Росії.

У коментарі американському телеканалу Fox News 29 грудня Зеленський сказав, що референдум не буде позитивним, оскільки українці хочуть миру, але не за будь-яку ціну.