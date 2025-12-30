Первые документы будут готовы к подписанию в январе: Зеленский рассказал о мирном процессе

Президент Владимир Зеленский заявил, что в контексте мирного процесса уже в январе будут готовы документы к подписанию. Но не уточнил, что именно это будут за документы.

"Есть документы, которые будут точно готовы в январе для подписания. Это зависит от возможностей и желания сторон подписать", — сказал Зеленский, отвечая на вопрос корреспондента "Укринформа" на закрытой встрече с журналистами.

Также Зеленский сообщил о гарантиях безопасности, которые предусматривают мониторинг соблюдения прекращения огня.

"Гарантии безопасности идут поэтапно, и номер один для нас — чтобы одновременно с прекращением огня была мониторинговая миссия. Мониторинговая миссия будет под руководством наших партнеров, которым мы доверяем, и они технически могут это сделать: у них есть спутник и дроновая инфраструктура для этого", — сказал он, отвечая на вопрос о реакции на вероятное проведение РФ операции под чужим флагом.

По словам Зеленского, во второй части гарантий безопасности "прописано пункт за пунктом, как наши партнеры в случае нарушения прекращения огня будут реагировать".

Также президент сообщил, что готов к встрече с Путиным в любом формате.

Но Россия начала срывать переговоры из-за успеха встречи Украины и США во Флориде.

По словам президента, россияне сообщили о якобы ударе дронов по резиденции Путина из-за того, что не хотят мира.

Также президент раскритиковал страны, которые осудили якобы удар по Валдаю, но молчат каждый раз, когда Россия бьет по гражданским в Украине.

Напомним, Фокус писал об атаке на резиденцию Путина, о которой внезапно сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Лавров настолько внезапно поднял эту тему, которую подхватили в Кремле и российском информационном пространстве, что Минобороны РФ пришлось выпускать обновленную сво дку об атаке дронов. Ведь в оригинальной сводке ни о какой атаке на путинский особняк на Валдае речь не шла.