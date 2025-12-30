Перші документи будуть готові до підписання у січні: Зеленський розповів про мирний процес

Президент Володимир Зеленський заявив, що у контексті мирного процесу вже у січні будуть готові документи до підписання. Але не уточнив, що саме це будуть за документи.

"Є документи, які будуть точно готові в січні для підписання. Це залежить від можливостей і бажання сторін підписати", - сказав Зеленський, відповідаючи на запитання кореспондента "Укрінформу" на закритій зустрічі із журналістами.

Також Зеленський повідомив про гарантії безпеки, які передбачають моніторинг дотримання припинення вогню.

"Гарантії безпеки йдуть поетапно, і номер один для нас — щоб одночасно з припиненням вогню була моніторингова місія. Моніторингова місія буде під керівництвом наших партнерів, яким ми довіряємо, і вони технічно можуть це зробити: у них є супутник і дронова інфраструктура для цього", - сказав він, відповідаючи на запитання стосовно реакції на ймовірне проведення РФ операції під чужим прапором.

За словами Зеленського, у другій частині безпекових гарантій "прописано пункт за пунктом, як наші партнери у разі порушення припинення вогню будуть реагувати".

Також президент повідомив, що готовий до зустрічі з Путіним у будь-якому форматі.

Але Росія почала зривати перемовини через успіх зустрічі України та США у Флориді.

За словами президента, росіяни повідомили про нібито удар дронів по резиденції Путіна через те, що не хочуть миру.

Також президент розкритикував країни, які засудили нібито удар по Валдаю, але мовчать щоразу, коли Росія б'є по цивільним в Україні.

Нагадаємо, Фокус писав про атаку на резиденцію Путіна, про яку раптово повідомив голова МЗС РФ Сергій Лавров.

Лавров настільки раптово підняв цю тему, яку підхопили у Кремлі та російському інформаційному просторі, що Міноборони РФ довелось випускати оновлене зведення про атаку дронів. Адже в оригінальному зведенні про ніяку атаку на путінський маєток на Валдаї не йшлося.