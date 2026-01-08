Спочатку припинення вогню — потім гарантії безпеки для України, — Мерц

Канцлер Німеччини заявив, що жодна з держав ЄС не вважає, що слід втручатися у війну в Україні. І він сумнівається, що Росія прийме гарантії безпеки.

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, прем'єр-міністр Баварії Маркус Зедер і лідер парламентської фракції "ХСС" Александр Хоффманн виступили перед журналістами на полях щорічних зборів Християнсько-соціального союзу. Мерц висловився щодо України, повідомляє APT.

Мерц заявив, що тепер потрібна згода Росії

"Ніхто тут, жодна держава-член ЄС або за його межами, не дотримується думки, що нам слід зараз втручатися в триваючий конфлікт в Україні. Ми говоримо тільки про військову безпеку для досягнення миру, для угоди про припинення вогню", — заявив Мерц.

За його словами, порядок має бути таким: спочатку припинення вогню, потім гарантії безпеки для України для довгострокової угоди з Росією.

Але є очевидна проблема, зазначив Мерц: "Усе це просто не спрацює без згоди Росії, а до цього ми, ймовірно, ще дуже далекі".

Нагадаємо, під час саміту з американськими та європейськими переговірниками Україна узгодила деталі гарантій безпеки, а також говорила про "базові рамки для закінчення війни". За оцінкою української сторони, двосторонній документ між Україною та США "готовий до фіналізації на найвищому рівні". Так само на фінальній стадії пропозиції Києва щодо умов миру. Зазначається, що тепер Вашингтон має показати пропозиції Москві. На цьому етапі Україна та партнери очікують відповіді РФ, яка покаже, чи є готовність до завершення війни.

Тим часом Фокус зібрав думки експертів та аналітиків за підсумками паризького саміту. Зазначається, що переговори європейських партнерів, України та США "обнулили" пропозиції РФ і тепер президент Володимир Путін починає свою "гру" спочатку.