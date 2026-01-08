Сначала прекращение огня — потом гарантии безопасности для Украины, — Мерц

Канцлер Германии заявил, что ни одно из государств ЕС не считает, что следует вмешиваться в войну в Украине. И он сомневается, что Россия примет гарантии безопасности.

Канцлер Германии Фридрих Мерц, премьер-министр Баварии Маркус Зедер и лидер парламентской фракции "ХСС" Александр Хоффманн выступили перед журналистами на полях ежегодного собрания Христианско-социального союза. Мерц высказался насчет Украины, сообщает APT.

Мерц заявил, что теперь требуется согласии России

"Никто здесь, ни одно государство-член ЕС или за его пределами, не придерживается мнения, что нам следует сейчас вмешиваться в продолжающийся конфликт в Украине. Мы говорим только о военной безопасности для достижения мира, для соглашения о прекращении огня", — заявил Мерц.

По его словам, порядок должен быть таким: сначала прекращение огня, затем гарантии безопасности для Украины для долгосрочного соглашения с Россией.

Но есть очевидная проблема, отметил Мерц: "Все это просто не сработает без согласия России, а до этого мы, вероятно, еще очень далеки".

Напомним, во время саммита с американскими и европейскими переговорщиками Украина согласовала детали гарантий безопасности, а также говорила о "базовых рамках для окончания войны". По оценке украинской стороны, двусторонний документ между Украиной и США "готов к финализации на самом высоком уровне". Так же на финальной стадии предложения Киева по условиям мира. Отмечается, что теперь Вашингтон должен показать предложения Москве. На этом этапе Украина и партнеры ожидают ответа РФ, который покажет, есть ли готовность к завершению войны.

Между тем Фокус собрал мнения экспертов и аналитиков по итогам парижского саммита. Отмечается, что переговоры европейских партнеров, Украины и США "обнулили" предложения РФ и теперь президент Владимир Путин начинает свою "игру" сначала.