"Намагається на мене наступати": Безугла розповіла, хто міг "нацькувати" на неї слідство

Народна депутатка Мар'яна Безугла заявила, що порушення кримінального провадження про держзраду проти неї не обійшлося без куди більш високопоставлених осіб, ніж її колега по парламенту Сергій Тарута.

У соцмережах вона опублікувала скрін свого посту на 30 серпня 2024 року, в якому написала, що військові звертаються до неї з приводу того, що головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський нібито вирішив забрати з Вугледара воїнів 72-ї окремої механізованої бригади ім. Чорних Запорожців, які понад два роки обороняли цю місцевість і добре її знали.

Безугла попереджала, що в разі виведення бійців на Вугледар чекає доля Торецька і Нью-Йорка після того, як звідти вивели 24-ту бригаду.

"Таке враження, що він спеціально розхитує фронт", — ішлося в пості.

Тепер, упевнена депутатка, саме за ту публікацію їй мстять.

Відео дня

"Той пост, за який Сирський ручками нардепа і його друга Тарути намагається на мене наступати, подаючи як "держзраду". Краще б він наступав на росіян, але не життями мобілізованих у ручних штурмових полках. І не робив такі "ротації"", — категорична вона.

Сьогодні нардеп від "Батьківщини" Сергій Тарута повідомив, що Офіс генпрокурора відкрив кримінальне провадження проти Безуглої за підозрою в державній зраді. За його словами, слідство перевіряє, чи могли публічні заяви парламентарія вплинути на розташування військ і моральний стан армії.

У грудні минулого року на сайті Верховної Ради з'явилася електронна петиція, автор якої вимагав створення тимчасової слідчої комісії для розслідування можливого завдання шкоди національній безпеці народною депутаткою Мар'яною Безуглою.

8 грудня 2025-го Безугла заявляла, що блокуватиме роботу парламенту, поки не звільнять Сирського.

16 грудня Мар'яна Безугла побилася із Сергієм Тарутою, який намагався розблокувати трибуну.

Також вона посварилася зі спікером ВР Русланом Стефанчуком, коли хотіла викликати в Раду головнокомандувача ЗСУ.