"Пытается на меня наступать": Безуглая рассказала, кто мог "натравить" на нее следствие

Народный депутат Марьяна Безуглая заявила, что возбуждение уголовного производства о госизмене против ее не обошлось без куда более высокопоставленных лиц, чем ее коллега по парламенту Сергей Тарута.

В соцсетях она опубликовала скрин своего поста на 30 августа 2024 года, в котором написала, что военные обращаются к ней по поводу того, что главнокомандующий ВСУ Александр Сырский якобы решил забрать из Угледара воинов 72-й отдельной механизированной бригады им. Черных Запорожцев, которые более двух лет обороняли эту местность и хорошо ее знали.

Безуглая предупреждала, что в случае вывода бойцов Угледар ждет судьба Торецка и Нью-Йорка после того, как оттуда вывели 24-ую бригаду.

"Такое впечатление, что он специально расшатывает фронт", — говорилось в посте.

Теперь, уверена депутат, именно за ту публикацию ей мстят.

Відео дня

"Тот пост, за который Сырский ручками нардепа и его друга Таруты пытается на меня наступать, подавая как "госизмену". Лучше бы он наступал на русских, но не жизнями мобилизованных в ручных штурмовых полках. И не производил такие "ротации"", — категорична она.

Сегодня нардеп от "Батькивщины" Сергей Тарута сообщил, что Офис генпрокурора открыл уголовное производство против Безуглой по подозрению в государственной измене. По его словам, следствие проверяет, могли ли публичные заявления парламентария повлиять на расположение войск и моральное состояние армии.

В декабре прошлого года на сайте Верховной Рады появилась электронная петиция, автор которой требовал создания временной следственной комиссии для расследования возможного нанесения вреда национальной безопасности народным депутатом Марьяной Безуглой.

8 декабря 2025-го Безуглая заявляла, что будет блокировать работу парламента, пока не уволят Сырского.

16 декабря Марьяна Безуглая подралась с Сергеем Тарутой, который пытался разблокировать трибуну.

Также она повздорила со спикером ВР Русланом Стефанчуком, когда хотела вызвать в Раду главнокомандующего ВСУ.