"Да лягте здесь — мне все равно": Стефанчук и Безуглая поссорились на заседании Рады

Народный депутат Марьяна Безуглая поссорилась с председателем Верховной Рады Русланом Стефанчуком во время заседания. Она не успела озвучить свое предложение по вызову Сырского за отведенную минуту, а спикер отказывался давать еще время по процедуре.

Конфликт Безуглой со Стефанчуком произошел на заседании Верховной Рады 25 февраля. Нардеп хотела объявить предложение по процедуре, и спикер предоставил ей одну минуту на это.

"То, что происходят драки, оскорбления, разные не очень хорошие знаки показывают, у меня срывают плакаты протеста по отставке главкома и дерутся, просто лезут драться, например, Тарута — ничего из этого ни парламент, ни непосредственно регламентный комитет не интересует. Но у меня предложение уже традиционное...", — сказала нардеп, и после этих слов ее микрофон был выключен.

Стефанчук отметил, что предусмотренная регламентом минута истекла.

Депутат подошла к трибуне и требовала дать еще время, но спикер отказал, аргументируя тем, что это будет нарушением регламента.

"Уважаемые коллеги, оказывается, это процедура была о вызове Сырского. Я правильно понимаю, это ваша процедура?" — сказал Стефанчук.

Безуглая стала возле трибуны и начала угрожать блокированием работы парламента.

"Да лягте здесь — мне все равно", — ответил на это спикер.

После этого он поставил на голосование предложение о вызове в Раду главнокомандующего Вооруженных сил Украины Александра Сырского, однако оно не набрало необходимого количества голосов.

После проведения сигнального голосования Стефанчук предоставил Безуглой возможность выступить еще раз.

"У нас война, и как вы помните, я прибегала к довольно радикальным методам, чтобы мы все обратили внимание на то, что происходит на фронте, и что не уделяется внимание тому, что происходит с военным командованием, и что Сырский до сих пор на должности. И извините, я пошла на встречу, разблокировала трибуну", — сказала депутат.

Спикер попросил Безуглу озвучить предложение, отметив, что она снова не успеет.

"Не отвлекайте меня. Я прошу всех коллег обратить внимание, что у нас в войсках ничего не меняется, и я прошу Сырского вызвать сюда. Если останетесь равнодушными — это просто увидят все", — сказала парламентарий.

Безуглая требовала вызова Сырского

В своем Telegram-канале Марьяна Безуглая написала, что во время заседания Верховной Рады "много спорила".

"Сегодня нардепы много говорят о поддержке военных, вспоминают сроки службы и растягивают принятие небольших поправок на часы. В то же время большинство избегает и боится вызвать Сырского в парламент", — написала она.

Марьяна Безуглая потребовала вызвать в Верховную Раду главкома ВСУ Фото: скриншот

Конфликты Безуглой в Раде

Нардепы Сергей Тарута и Марьяна Безуглая подрались во время заседания Верховной Рады 16 декабря 2025 года. Тогда Безуглая также блокировала трибуну с требованием увольнения главнокомандующего ВСУ Александра Сырского, а Сергей Тарута пытался ей помешать.

9 февраля 2026 года Безуглая рассказала, что по заявлению народного депутата Николая Тищенко регламентный комитет ВРУ рекомендовал отстранить ее от заседания. Во время сессии 16 декабря она нецензурно "послала" Тищенко, который также пытался уговорить ее разблокировать трибуну.

В июле 2025 года народный депутат Алексей Гончаренко также сообщал, что Безуглая мешала нардепам накануне голосования за восстановление полномочий НАБУ и САП.