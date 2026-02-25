"Та ляжте тут — мені все одно": Стефанчук і Безугла посварилися на засіданні Ради

Народна депутатка Мар'яна Безугла посварилася з головою Верховної Ради Русланом Стефанчуком під час засідання. Вона не встигла озвучити свою пропозицію щодо виклику Сирського за відведену хвилину, а спікер відмовлявся давати ще час з процедури.

Конфлікт Безуглої зі Стефанчуком стався на засіданні Верховної Ради 25 лютого. Нардепка хотіла оголосити пропозицію з процедури, і спікер надав їй одну хвилину на це.

"Те, що відбуваються бійки, образи, різні не дуже гарні знаки показують, у мене зривають плакати протесту щодо відставки головкома і б'ються, просто лізуть битися, наприклад, Тарута — нічого з цього ні парламент, ні безпосередньо регламентний комітет не цікавить. Але у мене пропозиція вже традиційна…", — сказала нардепка, і після цих слів її мікрофон було вимкнено.

Стефанчук зазначив, що передбачена регламентом хвилина збігла.

Депутатка підійшла до трибуни та вимагала дати ще час, але спікер відмовив, аргументуючи тим, що це буде порушенням регламенту.

"Шановні колеги, виявляється, це процедура була про виклик Сирського. Я правильно розумію, це ваша процедура?" — сказав Стефанчук.

Безугла стала біля трибуни та почала погрожувати блокуванням роботи парламенту.

"Та ляжте тут — мені все одно", — відповів на це спікер.

Після цього він поставив на голосування пропозицію про виклик до Ради головнокомандувача Збройних сил України Олександра Сирського, проте вона не набрала необхідної кількості голосів.

Після проведення сигнального голосування Стефанчук надав Безуглій можливість виступити ще раз.

"У нас війна, і як ви пам'ятаєте, я вдавалась до доволі радикальних методів, щоб ми всі звернули увагу на те, що відбувається на фронті, і що не приділяється увага тому, що відбувається з військовим командуванням, і що Сирський досі на посаді. І вибачте, я пішла на зустріч, розблокувала трибуну", — сказала депутатка.

Спікер попросив Безуглу озвучити пропозицію, зазначивши, що вона знову не встигне.

"Не відволікайте мене. Я прошу всіх колег звернути увагу, що в нас у військах нічого не міняється, і я прошу Сирського викликати сюди. Якщо залишитеся байдужими — це просто побачать усі", — сказала парламентарка.

Безугла вимагала виклику Сирського

У своєму Telegram-каналі Мар'яна Безугла написала, що під час засідання Верховної Ради "багато сперечалася".

"Сьогодні нардепи багато говорять про підтримку військових, згадують терміни служби та розтягують прийняття невеликих поправок на години. Водночас більшість уникає і боїться викликати Сирського в парламент", — написала вона.

Мар'яна Безугла вимагала викликати до Верховної Ради головкома ЗСУ Фото: скриншот

Конфлікти Безуглої в Раді

Нардепи Сергій Тарута та Мар'яна Безугла побились під час засідання Верховної Ради 16 грудня 2025 року. Тоді Безугла також блокувала трибуну з вимогою звільнення головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського, а Сергій Тарута намагався їй завадити.

9 лютого 2026 року Безугла розповіла, що за заявою народного депутата Миколи Тищенка регламентний комітет ВРУ рекомендував відсторонити її від засідання. Під час сесії 16 грудня вона нецензурно "послала" Тищенка, який також намагався вмовити її розблокувати трибуну.

У липні 2025 року народний депутат Олексій Гончаренко також повідомляв, що Безугла заважала нардепам напередодні голосування за відновлення повноважень НАБУ і САП.