"Послала" Тищенка: регламентний комітет ВРУ рекомендував відсторонити Безуглу від засідання

Регламентний комітет рекомендував відсторонити народну депутатку Мар'яну Безуглу від засідання Верховної Ради за заявою Миколи Тищенка. Причиною стала її поведінка під час сесії 16 грудня, коли парламентарка блокувала трибуну та нецензурно вилаялася на колегу.

Допис про рішення комітету щодо її відсторонення Безугла опублікувала 9 лютого у Facebook. Вона різко відреагувала на цю новину та заявила, що її хочуть відсторонити за те, що "послала Тищенка "нахр*н" під час блокування трибуни за відставку Сирського".

"І цим було порушено високі діючі стандарти поведінки народних депутатів у Парламенті. Це все, що треба знати про морально-етичний стан регламентного комітету. Про стан ВРУ дізнаємось за результатами голосування, якщо цю маячню винесуть в залу", — написала нардепка.

Безугла повідомила, що комітет рекомендував відсторонити її від засідання ВР Фото: скриншот

В опублікованому нардепкою документі від 9 лютого йдеться, що комітет рекомендує Верховній Раді без обговорення ухвалити рішення про позбавлення Безуглої права брати участь в одному пленарному засіданні через її дії та висловлювання під час сесії 16 грудня 2025 року.

Відео дня

Також комітет вирішив "привернути увагу" Мар'яни Безуглої "на неприпустимість на пленарному засіданні Верховної Ради України перешкоджання викладенню або сприйняттю виступу, вживання образливих висловлювань і непристойних слів".

Регламентний комітет рекомендував Раді відсторонити Безуглу від засідань Фото: Мар'яна Безугла/Facebook

Як відсторонення Безуглої прокоментував Тищенко

Народний депутат Микола Тищенко у своєму Telegram-каналі також повідомив, що комітет Верховної Ради з питань регламенту, депутатської етики та організації роботи під головуванням Сергія Кальченка проголосував "за" відсторонення Мар'яни Безуглої. Тищенко вважає, що дії Безуглої "паплюжать уявлення" про українську жінку в стінах парламенту та за межами України.

"Наприклад, російська пропагандистка Маргарита Симоньян публічно подякувала Марʼяні Безуглій в ефірі за інформацію про розташування українських військових у Сумах, куди було завдано ракетного удару окупантами. Це про відповідальність під час війни. Про межу, за яку переходити не має права жоден громадянин, а тим паче народний депутат", — заявив нардеп.

Тищенко прокоментував відсторонення Безуглої в соцмережах Фото: скриншот

Відсторонення Безуглої: що відомо

16 грудня 2025 року Мар'яна Безугла побилась під час засідання з народним депутатом від партії "Батьківщина" Сергієм Тарутою та вилаялась у бік Миколи Тищенка, який намагався вмовити її розблокувати трибуну. Того ж дня парламентарка повідомила, що її хочуть відсторонити від засідань.

Раніше, 19 серпня 2025 року, народний депутат від партії "Голос" Ярослав Железняк регламентний комітет втретє розглянув питання та підтримав його постанову про відсторонення Мар’яни Безуглої від засідань Верховної Ради через систематичне порушення регламенту та "антисоціальну поведінку". Нардепка своєю чергою повідомила, що подала позов на комітет до суду. Під час голосування за відсторонення Безуглої 21 серпня в Раді не вистачило голосів.