"Послала" Тищенко: регламентный комитет ВРУ рекомендовал отстранить Безуглую от заседания

Регламентный комитет рекомендовал отстранить народного депутата Марьяну Безуглую от заседания Верховной Рады по заявлению Николая Тищенко. Причиной стало ее поведение во время сессии 16 декабря, когда парламентарий блокировала трибуну и нецензурно выругалась на коллегу.

Сообщение о решении комитета о ее отстранении Безуглая опубликовала 9 февраля в Facebook. Она резко отреагировала на эту новость и заявила, что ее хотят отстранить за то, что "послала Тищенко "нахр*н" во время блокирования трибуны за отставку Сырского".

"И этим были нарушены высокие действующие стандарты поведения народных депутатов в Парламенте. Это все, что надо знать о морально-этическом состоянии регламентного комитета. О состоянии ВРУ узнаем по результатам голосования, если этот бред вынесут в зал", — написала нардеп.

Безуглая сообщила, что комитет рекомендовал отстранить ее от заседания ВР Фото: скриншот

В опубликованном нардепом документе от 9 февраля говорится, что комитет рекомендует Верховной Раде без обсуждения принять решение о лишении Безуглой права участвовать в одном пленарном заседании из-за ее действий и высказываний во время сессии 16 декабря 2025 года.

Также комитет решил "привлечь внимание" Марьяны Безуглой "на недопустимость на пленарном заседании Верховной Рады Украины препятствования изложению или восприятию выступления, употребления оскорбительных высказываний и непристойных слов".

Регламентный комитет рекомендовал Раде отстранить Безуглую от заседаний Фото: Марьяна Безуглая/Facebook

Как отстранение Безуглой прокомментировал Тищенко

Народный депутат Николай Тищенко в своем Telegram-канале также сообщил, что комитет Верховной Рады по вопросам регламента, депутатской этики и организации работы под председательством Сергея Кальченко проголосовал "за" отстранение Марьяны Безуглой. Тищенко считает, что действия Безуглой "порочат представление" об украинской женщине в стенах парламента и за пределами Украины.

"Например, российская пропагандистка Маргарита Симоньян публично поблагодарила Марьяну Безуглий в эфире за информацию о расположении украинских военных в Сумах, куда был нанесен ракетный удар оккупантами. Это об ответственности во время войны. О черте, за которую переходить не имеет права ни один гражданин, а тем более народный депутат", — заявил нардеп.

Тищенко прокомментировал отстранение Безуглой в соцсетях Фото: скриншот

Отстранение Безуглой: что известно

16 декабря 2025 года Марьяна Безуглая подралась во время заседания с народным депутатом от партии "Батькивщина" Сергеем Тарутой и выругалась в сторону Николая Тищенко, который пытался уговорить ее разблокировать трибуну. В тот же день парламентарий сообщила, что ее хотят отстранить от заседаний.

Ранее, 19 августа 2025 года, народный депутат от партии "Голос" Ярослав Железняк регламентный комитет в третий раз рассмотрел вопрос и поддержал его постановление об отстранении Марьяны Безуглой от заседаний Верховной Рады из-за систематического нарушения регламента и "антисоциального поведения". Нардеп в свою очередь сообщила, что подала иск на комитет в суд. Во время голосования за отстранение Безуглой 21 августа в Раде не хватило голосов.