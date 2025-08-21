Не хватило голосов: Безуглую не смогли "выгнать" из Рады даже на одно заседание (фото)

Нардеп Ярослав Железняк заявил, что решение провалили члены фракции "Слуга народа". Все последующие неприемлемые поступки парламентария Марьяны Безуглой он посоветовал воспринимать как одобренные Офисом президента.

"Рада не смогла выгнать Безуглую даже на одно заседание", — сообщил 21 августа в своем Telegram-канале член фракции "Европейская Солидарность" Алексей Гончаренко.

Он уточнил, что "за" проголосовал 141 нардеп, только 74 голосов из них — от членов фракции "Слуга народа".

Депутат от партии "Голос" Ярослав Железняк опубликовал фото из Верховной Рады с результатами голосования за удаление Безуглой с заседания до конца сессии.

"Напомню, это была реакция на ее откровенное антисоциальное поведение и системное нарушение регламента. Решение провалено исключительно из-за позиции "Слуги народа", которые завалили это голосование. За 74 из 230 членов. Поэтому следующие все зашквары Марьяны воспринимайте как = Слуги, Офиса, Президента", — отметил нардеп.

Гончаренко объяснил, что во время военного положения одно заседание Верховной Рады — это целая сессия, однако она завершается уже 22 августа, и новая откроется 2 сентября. То есть если бы решение поддержали нардепы, удаление не позволило бы Безуглой прийти только на одно заседание. При этом в пятницу запланирован час вопросов к правительству, а никаких голосований проводить не будут.

"Поэтому такое себе наказание", — подчеркнул нардеп, добавив, что фактически Безуглой не было бы на заседании парламента всего пару часов.

Отстранение Безуглой — что говорит нардеп

Безуглая сообщила в Telegram, что извинилась за свои высказывания о нардепе Ярославе Рущишине.

"Гончаренко врет, как всегда. Я сказала, что оппозиция срывает заседания не из-за того, что ведет прямые трансляции, а просто срывает", — добавила она.

Гончаренко отреагировал на это заявление, опубликовав видео с заседания.

"Хорошо, что есть мой прямой эфир и можно зафиксировать слова Безуглой о том, как она выступает против трансляций заседаний, которые я веду", — написал он.

На видео слышно, как Безуглая заявляет, что оппозиция "ходит с табличками", транслирует заседания и срывает их.

Напомним, 31 июля состоялась первая трансляция из Верховной Рады за время полномасштабной войны. Нардеп Алексей Гончаренко сообщал, что Марьяна Безуглая препятствовала выступлениям других, и весь парламент кричал ей "позор". После этого депутат Ярослав Железняк подал заявление об удалении коллеги с заседания.

Нардеп от фракции "Голос" Александра Устинова заявила, что основным поводом для рассмотрения отстранения Безуглой стали ее высказывания о гибели парламентария Ярослава Рущишина. Устинова подчеркнула, что за шесть лет Безуглая "ничем не запомнилась, кроме скандалов" и была единогласно изгнана из оборонного комитета из-за своего поведения.

Сама Безуглая заявила, что оспаривает решение Регламентного комитета ВРУ о своем отстранении от заседаний через суд. Она пожаловалась на двойные стандарты в отношении к различным нардепам.