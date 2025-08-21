Не вистачило голосів: Безуглу не змогли "вигнати" з Ради навіть на одне засідання (фото)

Нардеп Ярослав Железняк заявив, що рішення провалили члени фракції "Слуга народу". Усі наступні неприйнятні вчинки парламентарки Мар’яни Безуглої він порадив сприймати як схвалені Офісом президента.

"Рада не змогла вигнати Безуглу навіть на одне засідання", — повідомив 21 серпня у своєму Telegram-каналі член фракції "Європейська Солідарність" Олексій Гончаренко.

Він уточнив, що "за" проголосував 141 нардеп, лише 74 голосів з них — від членів фракції "Слуга народу".

Депутат від партії "Голос" Ярослав Железняк опублікував фото з Верховної Ради з результатами голосування за видалення Безуглої з засідання до кінця сесії.

"Нагадаю, це була реакція на її відверту антисоціальну поведінку та системне порушення регламенту. Рішення провалено виключно через позицію "Слуги народу", які завалили це голосування. За 74 з 230 членів. Тож наступні всі зашквари Марʼяни сприймайте як = Слуги, Офісу, Президента", — зазначив нардеп.

Гончаренко пояснив, що під час воєнного стану одне засідання Верховної Ради — це ціла сесія, однак вона завершується вже 22 серпня, і нова відкриється 2 вересня. Тобто якби рішення підтримали нардепи, видалення не дозволило б Безуглій прийти лише на одне засідання. При цьому у п’ятницю запланована година запитань до уряду, а жодних голосувань не проводитимуть.

"Тому таке собі покарання", — підкреслив нардеп, додавши, що фактично Безуглої не було б на засіданні парламенту лише пару годин.

Відсторонення Безуглої — що каже нардепка

Безугла повідомила в Telegram, що перепросила за свої висловлювання про нардепа Ярослава Рущишина.

"Гончаренко бреше, як завжди. Я сказала, що опозиція зриває засідання не через те, що веде прямі трансляції, а просто зриває", — додала вона.

Гончаренко відреагував на цю заяву, опублікувавши відео з засідання.

"Добре, що є мій прямий ефір і можна зафіксувати слова Безуглої про те, як вона виступає проти трансляцій засідань, які я веду", — написав він.

На відео чутно, як Безугла заявляє, що опозиція "ходить з табличками", транслює засідання та зриває їх.

Нагадаємо, 31 липня відбулася перша трансляція з Верховної Ради за час повномасштабної війни. Нардеп Олексій Гончаренко повідомляв, що Мар’яна Безугла перешкоджала виступам інших, і увесь парламент кричав їй "ганьба". Після цього депутат Ярослав Железняк подав заяву щодо вилучення колеги з засідання.

Нардепка від фракції "Голос" Олександра Устінова заявила, що основним приводом для розгляду відсторонення Безуглої стали її висловлювання про загибель парламентаря Ярослава Рущишина. Устінова наголосила, що за шість років Безугла "нічим не запам'яталася, крім скандалів" і була одноголосно вигнана з оборонного комітету через свою поведінку.

Сама Безугла заявила, що оскаржує рішення Регламентного комітету ВРУ про своє відсторонення від засідань через суд. Вона поскаржилась на подвійні стандарти у ставленні до різних нардепів.