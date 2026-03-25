Іран може вдарити по Україні: нардеп пояснив, що стоїть за погрозами Тегерана

Нещодавно в Ірані пригрозили ударами по Україні за допомогу Ізраїлю, назвавши всю територію країни "законною ціллю".

Народний депутат і член комітету ВРУ з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський вважає, що не варто ігнорувати подібні заяви, про що розповів в інтерв'ю "Телеграфу".

За його словами, Україна має бути готова до того, що Іран може намагатися завдати якихось ударів по території України.

"І ми бачимо, що справді є приклади, коли їхні ракети летять там уже на кілька тисяч кілометрів і до України вони можуть гіпотетично діставати", — вважає Веніславський.

Водночас він зазначає, що й перебільшувати загрозу не варто, оскільки іранські ракети точно не кращі за російські, яким українська ППО успішно протистоїть.

Що стосується участі України в обороні країн Перської затоки, парламентарій упевнений, що без тієї допомоги, яку Іран надав Росії, рівень шкоди для України був би значно меншим:

"Ми ж не надаємо будь-яких засобів, які дають змогу бити по території Ірану. Ми захищаємо фактично мирне населення, допомагаємо захищати мирне населення країн Перської Затоки, які є об'єктами атаки Ірану. А ми не атакуємо і не надаємо способів ураження, які можуть атакувати Іран. Тому всі закиди Ірану в бік України і на те, що Україна перебуває в стані війни, це не відповідає з точки зору логіки міжнародного права жодним конвенціям, жодним нормам міжнародного права."

Нагадаємо, через допомогу України країнам Перської затоки в захисті від іранських дронів Тегеран пригрозив заходами у відповідь. Однак президент України Володимир Зеленський заявив, що не боїться погроз.

