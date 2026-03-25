Иран может ударить по Украине: нардеп объяснил, что стоит за угрозами Тегерана

Недавно в Иране пригрозили ударами по Украине за помощь Израилю, назвав всю территорию страны "законной целью".

Народный депутат и член комитета ВРУ по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Федор Вениславский считает, что не стоит игнорировать подобные заявления, о чем рассказал в интервью "Телеграфу".

По его словам, Украина должна быть готова к тому, что Иран может пытаться нанести какие-то удары по территории Украины.

"И мы видим, что действительно есть примеры, когда их ракеты летят там уже на несколько тысяч километров и в Украину они могут гипотетически доставать", — считает Вениславский.

В то же время он отмечает, что и преувеличивать угрозу не стоит, поскольку иранские ракеты точно не лучше российских, которым украинская ПВО успешно противостоит.

Что касается участия Украины в обороне стран Персидского залива, парламентарий уверен, что без той помощи, которую Иран предоставил России, уровень ущерба для Украины был бы значительно меньше:

"Мы же не предоставляем какие-либо средства, позволяющие бить по территории Ирана. Мы защищаем фактически мирное население, помогаем защищать мирное население стран Персидского Залива, являющихся объектами атаки Ирана. А мы не атакуем и не предоставляем способов поражения, которые могут атаковать Иран. Поэтому все упреки Ирана в сторону Украины и на то, что Украина находится в состоянии войны, это не отвечает с точки зрения логики международного права никаким конвенциям, никаким нормам международного права."

Напомним, из-за помощи Украины странам Персидского залива в защите от иранских дронов Тегеран пригрозил ответными мерами. Однако президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не боится угроз.

Также сообщалось, что из-за войны на Ближнем Востоке Украина получила неожиданную выгоду.