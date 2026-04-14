Візит Віткоффа і Кушнера в Україну: Зеленський зробив заяву

Україна очікує на візит до Києва спецпосланця президента США Стіва Віткоффа і зятя глави Білого дому Джареда Кушнера.

Про це під час спільного брифінгу після зустрічі з прем'єр-міністром Норвегії Йонасем Гаром Стере заявив український лідер Володимир Зеленський.

За його словами, під час переговорів відеозв'язком з американцями він і його команда отримали підтвердження того, що Кушнер і Віткофф приїдуть, однак про конкретні дати поки що не повідомляють.

"Це була позитивна розмова, і вони сказали, що приїдуть. Я вважаю справедливим, щоб вони приїхали, оскільки вони вже багато разів були в Москві. І важливо також подати такий сигнал нашому суспільству", — заявив Зеленський.

Він підкреслив, що Україна готова до їхнього візиту, але розуміє, що зараз вони більше зосереджені на Ірані та на ситуації на Близькому Сході.

Відео дня

"Але в будь-якому разі для нас важливо продовжувати діалог з американцями, європейцями і тристоронньо — з росіянами", — запевнив політик.

Минулого тижня керівник Офісу президента Кирило Буданов говорив, що американська делегація може прибути до Києва незабаром після Великодня. До її складу може також увійти сенатор-республіканець Ліндсі Грем.

Візит обговорюється на тлі зусиль з відновлення мирних переговорів між Україною і Росією, де США виступають посередниками. Чергова зустріч делегацій мала відбутися в Об'єднаних Арабських Еміратах на початку березня, але була відкладена через війну в Ірані.

Попередні зустрічі не принесли якихось відчутних результатів, оскільки Кремль хоче виведення українських військ із Донецької області, включно з районами, які не контролюються російськими силами, а Київ категорично відкидає цю умову.

США запропонували створити там так звану вільну економічну зону, яка не перебуватиме під контролем жодної з країн.

Наразі Україна домагається уточнення точного характеру гарантій безпеки, які США нададуть для запобігання майбутній російській агресії в рамках будь-якої угоди з Москвою про завершення війни.

2 квітня Трамп заявив, що Сполучені Штати Америки не повинні були "лізти" у справи України, оскільки вона розташована далеко за океаном. На його думку, Вашингтон надав Україні коштів більше, ніж достатньо, не отримавши у відповідь "нічого натомість".

Також він погрожував припинити постачання зброї Україні через війну з Іраном.