Визит Уиткоффа и Кушнера в Украину: Зеленский сделал заявление

Украина ожидает визита в Киев спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и зятя главы Белого дома Джареда Кушнера.

Об этом во время совместного брифинга после встречи с премьер-министром Норвегии Йонасем Гаром Стере заявил украинский лидер Владимир Зеленский.

По его словам, во время переговоров по видеосвязи с американцами он и его команда получили подтверждение того, что Кушнер и Уиткофф приедут, однако о конкретных датах пока не сообщается.

"Это был позитивный разговор, и они сказали, что приедут. Я считаю справедливым, чтобы они приехали, поскольку они уже много раз были в Москве. И важно также подать такой сигнал нашему обществу", — заявил Зеленский.

Он подчеркнул, что Украина готова к их визиту, но понимает, что сейчас они больше сосредоточены на Иране и на ситуации на Ближнем Востоке.

Відео дня

"Но в любом случае для нас важно продолжать диалог с американцами, европейцами и трехсторонне — с россиянами", — заверил политик.

На прошлой неделе руководитель Офиса президента Кирилл Буданов говорил, что американская делегация может прибыть в Киев вскоре после Пасхи. В ее состав может также войти сенатор-республиканец Линдси Грэм.

Визит обсуждается на фоне усилий по возобновлению мирных переговоров между Украиной и Россией, где США выступают посредниками. Очередная встреча делегаций должна была состояться в Объединенных Арабских Эмиратах в начале марта, но была отложена из-за войны в Иране.

Предыдущие встречи не принесли каких-то ощутимых результатов, поскольку Кремль хочет вывода украинских войск из Донецкой области, включая районы, не контролируемые российскими силами, а Киев категорически отвергает это условие.

США предложили создать там так называемую свободную экономическую зону, которая не будет находиться под контролем ни одной из стран.

Сейчас Украина добивается уточнения точного характера гарантий безопасности, которые США предоставят для предотвращения будущей российской агрессии в рамках любого соглашения с Москвой о завершении войны.

2 апреля Трамп заявил, что Соединенные Штаты Америки не должны были "лезть" в дела Украины, поскольку она расположена далеко за океаном. По его мнению, Вашингтон предоставил Украине средств больше, чем достаточно, не получив в ответ "ничего взамен".

Также он угрожал прекратить поставки оружия Украине из-за войны с Ираном.