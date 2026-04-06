Дебют с нюансами: почему именно сейчас Уиткофф, зять Трампа и сенатор Грэм решили впервые посетить Украину

На Банковой анонсируют визит в Киев американской делегации переговорщиков по вопросам урегулирования полномасштабной российско-украинской войны. Может ли приезд посланцев Дональда Трампа дать импульс мирно-переговорному процессу в формате Украина-США-РФ, выяснял Фокус.

Руководитель Офиса президента (ОП) Кирилл Буданов ожидает, что американская делегация может прибыть в Киев вскоре после Пасхи. Об этом глава ОП сказал в комментарии Bloomberg. В частности, Кирилл Буданов отметил, что американская делегация во главе со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом и зятем Трампа Джаредом Кушнером может посетить украинскую столицу после 12 апреля. По его словам, в состав делегации может также войти сенатор-республиканец Линдси Грэм.

Кирилл Буданов ожидает, что американская делегация может прибыть в Киев вскоре после Пасхи Фото: Из открытых источников

Бывший глава ГУР МОУ также высказал предположение, что после визита трамповских посланцев Киев может получить "более весомые гарантии безопасности". "Мы давно определили, чего хотим. Думаю, это будет реализовано вскоре. Что будет дальше — это другой вопрос. Но относительно гарантий безопасности мы, бесспорно, достигли прогресса — мы уже движемся вперед", — подчеркнул руководитель Офиса президента. При этом он подтвердил, что Украина действительно получила просьбу от иностранных союзников прекратить регулярные авиаудары по российским нефтеперерабатывающим заводам на фоне стремительного роста мировых цен на нефть и топливо, вызванного войной в Иране. Между тем, как сообщает The Telegraph, Киев решил игнорировать соответствующие призывы западных союзников, в частности американской стороны.

Какими могут быть скрытые причины визита Виткоффа и Кушнера в Украину

Символически хорошим шагом считает грядущий визит в Киев представителей президента США по мирному урегулированию политолог, партнер агентства по коммуникациям и правительственным связям Good Politics Максим Джигун. "Этот жест, среди прочего, указывает на то, что несмотря на нынешнее абсолютное распыление мирового сообщества и разделение его на группы по собственным интересам, Украина сейчас, возможно временно, но возвращается в фокус внимания мировых лидеров и медиа", — отмечает эксперт в разговоре с Фокусом.

Дональд Трамп и Джаред Кушнер Фото: Britannica

Политолог не исключает, что данный визит может быть напрямую связан с новым обменом пленными: "Единственное, чем могут радоваться американцы в контексте российско-украинской войны — это возможность возвращать людей в Украину и, соответственно в РФ. Думаю, кейс пленных может стать для американцев одной из пиар-активностей, которую Уиткофф и Кушнер будут разыгрывать в Киеве для того, чтобы частично отвлечь внимание американской аудитории от своих не успехов на иранском направлении. Кроме того, у меня, откровенно говоря, закрадываются мысли, что как раз во время этого визита запустит свое вещание телеканал Newsmax Ukraine (принадлежит американскому бизнесмену и журналисту Кристоферу Радди, который называет себя другом действующего президента США — Фокус). Вокруг вещателя собралась республиканская супер тусовка и лучшего промо для запуска канала на фоне визита Виткоффа, Кушнера и Грэма, трудно и придумать. Не знаю, додумались ли до этого, но это действительно было бы эффектно и красиво".

Что же касается высказанных руководителем президентского Офиса Кириллом Будановым надежд относительно вероятных сдвигов в плане предоставления Украине гарантий безопасности со стороны США после визита в Киев американской делегации, Максим Джигун отметил следующее: "Очевидно, что в "пакете" здесь должна вестись речь о том, как сделать дальнейшие мирные переговоры более практичными. Перед нами стоит непростая задача о том, как вывести вопрос гарантий безопасности за скобки истории с подписанием мирного соглашения и вывода войск с Донбасса. Возможно, сейчас американцы действительно пойдут на уступки, и вот почему. Трампу в принципе трудно что-то выпросить у Конгресса, где как раз по поводу Украины всегда между демократами и республиканцами сохранялся консенсус. Таким образом, нельзя исключать, что действительно, пусть частичные, но четкие гарантийные шаги в отношении Украины американцы смогут анонсировать".

Эксперт: "У Трампа и Уиткоффа есть какое-то внутреннее восхищение Путиным" Фото: ТАСС

Отвечая на вопрос о том, почему после целой серии визитов в Москву в последние годы, в частности господина Уиткоффа, только сейчас трамповские посланцы впервые решили посетить Киев, политолог отметил: "Потому что у Трампа и Уиткоффа есть какое-то внутреннее восхищение Путиным и отношение как к политику, с которым хочется вести речь на равных. Трамп, кстати, с первого дня своего президентства мечтал о встрече с Путиным, чтобы показать, что он может разговаривать с такими сложными и плохими ребятами. Все те визиты Виткоффа в Москву были направлены на то, чтобы в контексте российско-украинской войны договориться, как считали американцы, именно с сильной стороной, поскольку у Украины есть большая зависимость от западной поддержки. То есть, у американцев не было необходимости ехать на чужую территорию — украинцев можно было всегда пригласить куда угодно и мы никогда не отказывались от коммуникации. Поэтому сейчас общение с Украиной имеет целью продемонстрировать, что американцы действительно являются посредниками-миротворцами, которые находятся над схваткой, а не действуют в интересах одной из сторон конфликта".

При этом, резюмирует Максим Джигун, "все прекрасно понимают, что пиетета и восхищения россиянами со стороны того же Виткоффа" сейчас значительно больше.

Интересы каких групп влияния США будет отстаивать в Киеве американская делегация

В то же время ведущий эксперт Национального института стратегических исследований Иван Ус, в разговоре с Фокусом делает следующий акцент: "Обращаю внимание на то, что визит в Украину Кушнера и Уиткоффа является дебютным, а вот сенатор Линдси Грэм за время полномасштабной войны неоднократно бывал в нашем государстве. И, как по мне, очень и очень важно, что Грэм будет присутствовать в этой троице, определенным образом, балансируя ее. Дело в том, что в США есть как минимум три группы влияния, которые определяют вектор в вопросах Украины. Есть условная группа Джей Ди Венса, а есть группа, к которой относятся Кушнер и Уиткофф. Думаю, на фоне слухов о потере интереса США к российско-украинской войне своим визитом в Украину группа Уиткоффа/Кушнера стремится показательно подчеркнуть, что нет, интерес на самом деле не потерян. Другое дело, что Виткофф и Кушнер, как девелоперы хотят, чтобы в войне РФ против Украины была поставлена точка и им не важно, справедливым будет мир или нет".

Присутствие сенатора Грэма является чрезвычайно важным с точки зрения учета дальнейших украинских интересов, отмечает эксперт Фото: Getty

В то же время, подчеркивает эксперт, Линдси Грэм, принадлежит к условной группе госсекретаря США Марко Рубио, которая, во-первых, четко артикулирует Россию, как врага, а во-вторых, настаивает на том, чтобы мирное соглашение не было заключено именно на условиях Кремля.

Учитывая это, отмечает Иван Ус, присутствие сенатора Грэма, "который постоянно продвигает антироссийские идеи" в американской делегации, которая вскоре посетит Украину, является чрезвычайно важным с точки зрения учета дальнейших украинских интересов после "перезагрузки мирно-переговорного трека".

Кроме того, добавляет эксперт, анонсированный визит американцев в Украину должен продемонстрировать, насколько Белый дом действительно обеспокоен атаками ВСУ на российские объекты, так или иначе связанными с ВПК РФ или все же подобного рода разговоры являются определенным преувеличением. Наконец Иван Ус, предварительно вспомнив шутку президента Зеленского о том, что лучшая противовоздушная оборона Киева — это Келлог, предположил, что, по идее, не хуже с этой ролью должно справиться трио в лице Уиткоффа, Грэма и зятя президента США Джареда Кушнера.