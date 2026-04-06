Дебют з нюансами: чому саме зараз Віткофф, зять Трампа і сенатор Грем вирішили вперше відвідати Україну

На Банковій анонсують візит до Києва американської делегації перемовників з питань врегулювання повномасштабної російсько-української війни. Чи може приїзд посланців Дональда Трампа дати імпульс мирно-перемовному процесу у форматі Україна-США-РФ, з’ясовував Фокус.

Керівник Офісу президента (ОП) Кирило Буданов очікує, що американська делегація може прибути до Києва невдовзі після Великодня. Про це очільник ОП сказав у коментарі Bloomberg. Зокрема, Кирило Буданов зауважив, що американська делегація на чолі зі спецпосланником президента США Стівом Віткоффом та зятем Трампа Джаредом Кушнером може відвідати українську столицю після 12 квітня. За його словами, до складу делегації може також увійти сенатор-республіканець Ліндсі Грем.

Колишній очільник ГУР МОУ також висловив припущення, що після візиту трампівських посланців Київ може отримати «більш вагомі гарантії безпеки». «Ми давно визначили, чого хочемо. Гадаю, це буде реалізовано незабаром. Що буде далі – це інше питання. Але щодо гарантій безпеки ми, безперечно, досягли прогресу – ми вже рухаємося вперед», — підкреслив керівник Офісу президента. При цьому він підтвердив, що Україна дійсно отримала прохання від іноземних союзників припинити регулярні авіаудари по російських нафтопереробних заводах на тлі стрімкого зростання світових цін на нафту та паливо, спричиненого війною в Ірані. Між тим, як повідомляє The Telegraph, Київ вирішив ігнорувати відповідні заклики західних союзників, зокрема американської сторони.

Якими можуть бути приховані причини візиту Віткоффа та Кушнера до України

Символічно добрим кроком вважає прийдешній візит до Києва представників президента США по мирному врегулюванню політолог, партнер агенції з комунікацій та урядових звʼязків Good Politics Максим Джигун. «Цей жест, серед іншого, вказує на те, що попри нинішнє абсолютне розпорошення світової спільноти і поділ її на групи за власними інтересами, Україна наразі, можливо тимчасово, але повертається у фокус уваги світових лідерів та медіа», — зазначає експерт у розмові з Фокусом.

Дональд Трамп та Джаред Кушнер Фото: Britannica

Політолог не виключає, що даний візит може бути безпосередньо пов’язаний з новим обміном полоненими: «Єдине, чим можуть тішитися американці в контексті російсько-української війни – це можливість повертати людей в Україну і, відповідно до РФ. Думаю, кейс полонених може стати для американців однією з піар-активностей, яку Віткофф та Кушнер розігруватимуть у Києві для того, щоби частково відволікти увагу американської аудиторії від своїх не успіхів на іранському напрямку. Крім того, в мене, відверто кажучи, закрадаються думки, що якраз під час цього візиту запустить своє мовлення телеканал Newsmax Ukraine (належить американському бізнесмену і журналісту Крістоферу Радді, який називає себе другом чинного президента США – Фокус). Довкола мовника зібралася республіканська супер тусовка і кращого промо для запуску каналу на тлі візиту Віткоффа, Кушнера та Грема, важко й вигадати. Не знаю, чи додумалися до цього, але це справді було б ефектно і красиво».

Що ж стосується висловлених керівником президентського Офісу Кирилом Будановим сподівань щодо ймовірних зрушень у плані надання Україні гарантій безпеки з боку США після візиту до Києва американської делегації, Максим Джигун зауважив наступне: «Очевидно, що в «пакеті» тут має вестися мова про те, як зробити подальші мирні переговори більш практичними. Перед нами стоїть непроста задача про те, як вивести питання безпекових гарантій за дужки історії з підписанням мирної угоди та виведення військ з Донбасу. Можливо, зараз американці дійсно підуть на поступки, і ось чому. Трампу в принципі важко щось випросити у Конгресу, де якраз з приводу України завжди між демократами і республіканцями зберігався консенсус. Таким чином, не можна виключати, що дійсно, нехай часткові, але чіткі гарантійні кроки щодо України американці зможуть анонсувати».

Відповідаючи на запитання про те, чому після цілої серії візитів до Москви впродовж останніх років, зокрема пана Віткоффа, лише зараз трампівські посланці вперше вирішили відвідати Київ, політолог зазначив: «Тому що у Трампа та Віткоффа є якесь внутрішнє захоплення Путіним і ставлення як до політика, з яким хочеться вести мову на рівних. Трамп, до речі, з першого дня свого президентства мріяв про зустріч із Путіним аби показати, що він може розмовляти з такими складними і поганими хлопцями. Усі ті візити Віткоффа до Москви були спрямовані на те, щоб в контексті російсько-української війни домовитися, як вважали американці, саме з сильнішою стороною, позаяк в України є велика залежність від західної підтримки. Тобто, у американців не було необхідності їхати на чужу територію – українців можна було завжди запросити будь-куди і ми ніколи не відмовлялися від комунікації. Тому зараз спілкування з Україною має на меті продемонструвати, що американці дійсно є посередниками-миротворцями, які перебувають над схваткою, а не діють в інтересах однієї зі сторін конфлікту».

При цьому, резюмує Максим Джигун, «всі прекрасно розуміють, що пієтету і захоплення росіянами з боку того ж Віткоффа» наразі є значно більше.

Інтереси яких груп впливу США відстоюватиме у Києві американська делегація

Водночас провідний експерт Національного інституту стратегічних досліджень Іван Ус, у розмові з Фокусом робить наступний акцент: «Звертаю увагу на те, що візит до України Кушнера і Віткоффа є дебютним, а ось сенатор Ліндсі Грем за час повномасштабної війни неодноразово бував в нашій державі. І, як на мене, дуже і дуже важливо, що Грем буде присутній у цій трійці, певним чином, балансуючи її. Річ у тім, що в США є щонайменше три групи впливу, які визначають вектор в питаннях України. Є умовна група Джей Ді Венса, а є група, до якої належать Кушнер і Віткофф. Думаю, на тлі чуток про втрату інтересу США до російсько-української війни своїм візитом до України група Віткоффа/Кушнера прагне показово підкреслити, що ні, інтерес насправді не втрачено. Інша річ, що Віткофф та Кушнер, як девелопери хочуть, щоби у війні РФ проти України була поставлена крапка і їм не важливо, справедливим буде мир чи ні».

Присутність сенатора Грема є надзвичайно важливою з точки зору врахування подальших українських інтересів, вiдзначає експерт Фото: Getty

Водночас, підкреслює експерт, Ліндсі Грем, належить до умовної групи держсекретаря США Марко Рубіо, яка, по-перше, чітко артикулює Росію, як ворога, а по-друге, наполягає на тому, щоб мирну угоду не було укладено саме на умовах Кремля.

З огляду на це, наголошує Іван Ус, присутність сенатора Грема, «який постійно просуває антиросійські ідеї» в американській делегації, котра невдовзі відвідає Україну, є надзвичайно важливою з точки зору врахування подальших українських інтересів після «перезавантаження мирно-перемовного треку».

Окрім того, додає експерт, анонсований візит американців до України має продемонструвати, наскільки Білий дім дійсно стурбований атаками ЗСУ на російські об’єкти, так чи інакше пов’язаними з ВПК РФ чи все ж таки подібного роду розмови є певним перебільшенням. Насамкінець Іван Ус, попередньо пригадавши жарт президента Зеленського про те, що найкраща протиповітряна оборона Києва – це Келлог, припустив, що, по ідеї, не гірше з цією роллю має впоратися тріо в обличчі Віткоффа, Грема та зятя президента США Джареда Кушнера.