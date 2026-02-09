Newsmax Ukraine: в Україні з'явиться телеканал найкращого друга Дональда Трампа

Мовлення Newsmax, який належить колишньому журналісту Крістоферу Радді, в Україні розпочнеться в першій половині 2026 року. Канал називатиметься Newsmax Ukraine.

Як зазначено в заяві компанії Newsmax Inc, однойменний американський новинний телеканал уклав ліцензійну угоду про запуск мовлення в Україні. Канал працюватиме як повноцінна редакція: вона створюватиме новини, аналітичні та суспільно-політичні програми.

"Канал працюватиме під брендом і в рамках редакційної політики Newsmax, що стане важливим кроком у стратегії зростання компанії у Східній Європі та її прагненні розширити доступ до міжнародних новин у регіоні", — ідеться в повідомленні.

Радді частий гість у Білому домі

Хто працюватиме на каналі Newsmax Ukraine

У заяві Newsmax Ukraine, яку цитує Forbes Ukraine, ідеться, що генпродюсером Newsmax Ukraine стане журналістка Людмила Немиря, відома за своїми YouTube-каналами Ukrlife.TV і NEMYRIALIVE.

Людмила Немиря — дружина нардепа від "Батьківщини" Григорія Немирі, який обіймав посаду віце-прем'єр-міністра в другому уряді Юлії Тимошенко (2007-2010).

Кому належить канал Newsmax — хто такий Крістофер Радді

Канал Newsmax належить американському бізнесмену і журналісту Крістоферу Радді, який називає себе другом президента США Дональда Трампа. Американські ЗМІ пишуть, що Newsmax є одним з улюблених консервативних каналів Трампа.

Сам Радді вважає, що Newsmax мовить для "американців із глибинки" і позиціонує свій канал як конкурента Fox News.

При цьому сам Крістофер Радді не називає себе республіканцем, а скоріше "рейганістом". За свою кар'єру він хвалив і Білла Клінтона, і Джо Байдена, і Дональда Трампа, зазначаючи, що звичка Трампа публікувати пости в ніч на суботу — дуже розумна і забезпечує йому приплив аудиторії. Також він є членом клубу Мар-а-Лаго і довіреною особою Трампа.

Він часто репостить новини про Україну, а його журналісти знімали тут репортажі. Також Кріс Радді устепл зробити спільне фото з Володимиром Зеленським, якого він назвав "великим борцем за свободу".

Радді знайомий із Зеленським

