Newsmax Ukraine: в Украине появится телеканал лучшего друга Дональда Трампа

Вещание Newsmax, который принадлежит бывшему журналисту Кристоферу Радди, в Украине начнется в первой половине 2026 года. Канал будет называться Newsmax Ukraine.

Как указано в заявлении компании Newsmax Inc, одноименный американский новостной телеканал заключил лицензионное соглашение о запуске вещания в Украине. Канал будет работать как полноценная редакция: она будет создавать новости, аналитические и общественно-политические программы.

"Канал будет работать под брендом и в рамках редакционной политики Newsmax, что станет важным шагом в стратегии роста компании в Восточной Европе и ее стремлении расширить доступ к международным новостям в регионе", — сказано в сообщении.

Радди частый гость в Белом доме

Кто будет работать на канале Newsmax Ukraine

В заявлении Newsmax Ukraine, которое цитирует Forbes Ukraine, сказано, что генпродюсером Newsmax Ukraine станет журналистка Людмила Немыря, известная по своим YouTube-каналам Ukrlife.TV и NEMYRIALIVE.

Відео дня

Людмила Немыря — супруга нардепа от "Батьківщини" Григория Немыри, который занимал пост вице-премьер-министра во втором правительстве Юлии Тимошенко (2007—2010).

Кому принадлежит канал Newsmax — кто такой Кристофер Радди

Канал Newsmax принадлежит американскому бизнесмену и журналисту Кристоферу Радди, который называет себя другом президента США Дональда Трампа. Американские СМИ пишут, что Newsmax является одним из любимых консервативных каналов Трампа.

Сам Радди считает, что Newsmax вещает для "американцев из глубинки" и позиционирует свой канал, как конкурента Fox News.

При этом сам Кристофер Радди не называет себя республиканцем, а скорей "рейганистом". За свою карьеру он хвалил и Билла Клинтона, и Джо Байдена и Дональда Трампа, отмечая, что привычка Трампа публиковать посты в ночь на субботу – очень разумна и обеспечивает ему приток аудитории. Также он является членом клуба Мар-а-Лаго и доверенным лицом Трампа.

Он часто репостит новости про Украину, а его журналисты снимали здесь репортажи. Также Крис Радди устепл сделать общее фото с Владимиром Зеленским, которого он назвал "великим борцом за свободу".

Радди знаком с Зеленским

Напомним, ранее Дональд Трамп заклеймил почти все американские СМИ, как "лживые".

А тем временем в Дании создали специальный "ночной дозор", чтобы отслеживать заявления американского президента, пока вся Европа спит.